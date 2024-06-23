تحقيق يكشف عن خطة سرية لسموتريتش لضم مناطق شاسعة في الضفة الغربية: "لا أقوم بشيء سري وسأواصل تطوير الاستيطان"

تم الكشف يوم الجمعة المنصرم عن تسجيل صوتي لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش يستعرض فيه التقدم الذي أحرزه خلال عملية سرية للسيطرة المدنية على مساحات كبيرة في الضفة الغربية دون الحاجة إلى الإعلان رسميا عن ضمها على طريق عرقلة التقدم نحو إقامة دولة فلسطينية وتجنبا لتوترات دبلوماسية وسط تأكيده على دعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لهذه العملية، وفق النشر في واينت.

يكشف التسجيل المأخوذ من كلمة للوزير سموتريتش ألقاها في مؤتمر خاص في بؤرة "حفات شحاريت" شمالي الضفة الغربية عقد الأسبوع الماضي (حصل هذا المجمع السكاني على مكانة رسمية على إثر توقيع قائد قيادة المركز يهودا فوكس على أمر بذلك في اكتوبر 2023)، عن مدى التقدم الذي أحرزه رئيس الصهيونية الدينية في خطته، "أقول لكم، إنها دراماتيكية للغاية"، ويُسمع سموتريش وهو يقول: "إن مثل هذه التغييرات تغير الحمض النووي للنظام".

وبحسب سموتريش، منذ اللحظة التي "فهم فيها رئيس الوزراء الحدث، أصبح معنا بالكامل". وتحدث سموتريتش خلال كلمته في المؤتمر الذي حضره العشرات من رؤساء المستوطنات والبؤر الاستيطانية، عن "النضالات الصعبة" ضد جهازي الأمن والقضاء، مؤكدا أن "هذا ليس حدثا يسهل استيعابه". وأضاف: "كل هذه العمليات لا علاقة لها بمسألة ما إذا كان هناك وزير إضافي في وزارة الأمن. فالإدارة دائمة، ونقل المسؤولية القانونية دائم، وحتى لو سقطت الحكومة وذهبت أنا فهي باقية. ذلك محدد وثابت".

وشدد سموتريتش على أن الحدث "استراتيجي ضخم" ودراماتيكي ضخم". وأضاف: "نحن لم نخترع العجلة، لقد كان الأمر هكذا دائمًا في دولة إسرائيل. أنت تأخذ لك مزارعًا وألف بقرة وقرش ونصف استثمار، وهو يحتفظ لك بـ 40 ألف دونم. كان الاستيطان في البداية يتم بهذه الأداة من الأسفل، نحن قريبون جدًا من نموذج تنظيم هذه المزارع. لا تزال هناك بعض المناقشات والحجج القانونية، وأقدر أنه في غضون أشهر قليلة سيكون هناك نموذج يسمح بتنظيم (ضم) غالبية المزارع مما سيفتح الباب للاستثمار وترتيب البنية التحتية".

وقال سموتريتش في التسجيل إن "الحرب أوقفتنا، لا يوجد شيء يمكننا القيام به، لقد تم جرنا جميعا إلى جهود أخرى" في إشارة إلى الحرب في قطاع غزة والتي استمرت أبعد من المتوقع بمواجهة حماس التي تواصل القتال والاحتفاظ برهائن إسرائيليين لليوم الـ 261.

Sraya Diamant/Flash90

ووفقا للتقرير في واينت، فقد افتخر سموتريش بإزالة العوائق القانونية أمام تغيير الواقع المدني في الضفة الغربية، حيث عمل على نقل جميع الصلاحيات القانونية إلى المستشار القانوني الخاضع لسموتريتش في وزارة الأمن، كما خصص الوزير 85 مليون شيكل لتحسين العناصر الأمنية وسبعة مليارات شيكل أخرى لتحسين وبناء الطرق في الضفة الغربية لتشجيع النمو السكاني في مستوطنات الضفة.

"لقد أخرجنا المعالجة القانونية بكل القضايا المتعلقة بالمستوطنات إلى المستشار القانوني الخاص بالضفة الغربية، فهو يتمتع بحمض نووي عسكري، أما المكتب القانوني بوزارة الأمن فلديه حمض نووي مختلف تمامًا. نحن نبني نظامًا هناك بـ 26 ملاكا." وأشار إلى أنه يأمل بأنه "حتى الأول من تموز/ يوليو، كل شيء سيسير في عملية منظمة للغاية. المستشارون القانونيون في وزارة الأمن يصعبون علينا الأمور، وهذا أمر جيد، نحن تحت عدسة مكبرة، وتحت مراقبة المحكمة العليا والمنظمات الدولية. أريد لنا أن نحصل على ختم الكاشير(أي التغطية القانونية)".

Yonatan Sindel/Flash90

ولأول مرة على الإطلاق، عين سموتريتش نائبا لرئيس الإدارة المدنية نيابة عنه، وهو مستوطن يدعى هيلل روت. وتم منحه السلطة الكاملة للتحكم بشكل فعال في الضفة الغربية.

يواصل سموتريتش جهوده بالتضييق على السلطة الفلسطينية في ضوء اعتراف دول أوروبية بالدولة الفلسطينية، وقال في نهاية التسجيل: "مع استيطان الأرض وبنائها ومنع تقسيم أرض إسرائيل وتسليمها لأعدائنا وإقامة دولة فلسطينية، وتعريض وجود دولة إسرائيل للخطر. نحن في طريقنا لمنع ذلك".

من جانبه قال وزير المالية سموتريتش اليوم الأحد إن "تحقيق صحيفة "نيويورك تايمز" بشأن خطة سرية للسيطرة على الضفة لم يكشف أسرارا وكل ما أفعله واضح" وتابع: "سأواصل عبر صلاحياتي تطوير الاستيطان في الضفة وتعزيز الأمن". "لا أقوم بشيء سري وسأواصل تطوير الاستيطان في قلب البلاد".