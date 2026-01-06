المجلس الإقليمي القسوم يلتمس إلى المحكمة العليا ضد العملية الشرطية في قرية ترابين

قدّم المجلس الإقليمي القسوم في النقب جنوب إسرائيل، مساء الاثنين، التماسًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد العملية الشرطية الجارية في قرية ترابين الصانع، مطالبًا بوقفها واتخاذ جملة من الإجراءات، من بينها إزالة الحواجز الإسمنتية التي نُصبت حول القرية، ومنع الزيارات الرسمية لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى المكان.

وذكر المجلس في التماسه أن الحواجز المفروضة تجعل القرية تبدو وكأنها “منطقة عسكرية”، معتبرًا أن الإجراءات المتخذة تمس بحرية الحركة لسكان القرية. كما طالب بوقف ما وصفه بـ“ممارسات شرطية قسرية”، بما في ذلك توقيف مواطنين لا صلة لهم بالأحداث، وفق ما ورد في الالتماس.

وكانت تقارير إعلامية قد أفادت في وقت سابق بأن الشرطة تقدّر أن العملية في ترابين شارفت على نهايتها، في ظل عدم وجود أهداف إضافية، مشيرة إلى أن إنهاءها مرتبط بعدم وقوع تصعيد ميداني.

إطلاق النار على محمد حسين ترابين - ورواية الشرطي مطلق النار

وفي سياق متصل، قال الشرطي المشتبه بإطلاق النار الذي أدى إلى مقتل محمد حسين ترابين قبل يومين في مداهمة للشرطة الإسرائيلية للقرية، خلال التحقيق معه في وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة، إن معلومات استخبارية كانت تشير إلى نية القتيل تنفيذ هجوم باستخدام سلاح أبيض، مضيفًا أنه شعر بخطر مباشر على حياته.

في المقابل، قدّم شقيق القتيل رواية مغايرة، قال فيها إن عناصر الشرطة كانوا ملثمين ومسلحين، وإنهم لم يتعرّفوا عليهم في البداية، قبل سماع بلاغ عبر أجهزة الاتصال عن وجود مصاب.

وبحسب المعطيات، فُرضت على الشرطي المشتبه به الإقامة الجبرية لمدة خمسة أيام، كما أُبعد عن مراكز الشرطة لمدة تقارب أسبوعًا، إلى حين استكمال إجراءات التحقيق.