منشورات غامضة تهزّ اللاذقية وحلب وتثير مخاوف من تصعيد انتقامي داخل سوريا

أثار انتشار منشورات ورقية مجهولة المصدر في مدينتي اللاذقية وحلب شمالي سوريا حالة من القلق بين السكان، بعد أن تضمنت عبارات تهديد مباشرة ورسائل تحذيرية موجهة إلى فئات محددة، ما أعاد إلى الواجهة المخاوف من تصاعد الخطابات التحريضية وإحياء نزعات الانتقام.

ووفقاً لما وثقه المرصد السوري لحقوق الإنسان، عُثر على قصاصات ورقية في عدد من شوارع اللاذقية تضمنت عبارات تهديدية، من بينها: "التحذير الأخير لشبيحة اللاذقية... هاجروا أو الزموا بيوتكم"، إلى جانب رموز وعبارات قال المرصد إنها تحمل دلالات تهديدية تم تداولها خلال الفترة الأخيرة.

وأشار المرصد إلى أن هذه المنشورات أثارت ردود فعل متباينة بين الأهالي، في ظل مخاوف من انعكاساتها على السلم الأهلي والاستقرار المجتمعي، خاصة في ظل الأوضاع الحساسة التي تشهدها بعض المناطق السورية بعد سنوات من النزاع.

وفي حادثة مشابهة، كان المرصد قد رصد خلال الأيام الماضية انتشار منشورات مماثلة في أحياء ومناطق عدة من مدينة حلب، تضمنت تهديدات مباشرة ومطالب بمغادرة المدينة أو البقاء في المنازل بانتظار ما وصفته بـ"المحاسبة"، الأمر الذي أثار حالة من الجدل والاستنفار بين السكان.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن محاسبة المتورطين في الانتهاكات والجرائم المرتكبة خلال سنوات الحرب يجب أن تتم عبر المؤسسات القضائية المختصة ووفق الأطر القانونية، محذراً من أن خطابات التهديد الجماعي أو الدعوات إلى الانتقام قد تعرقل جهود العدالة الانتقالية وتفاقم الانقسامات المجتمعية.

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وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه سوريا محاولات لإعادة ترميم الاستقرار الاجتماعي وتعزيز سيادة القانون، وسط دعوات متواصلة إلى تجنب أي ممارسات من شأنها إثارة التوترات أو بث الخوف بين المدنيين.