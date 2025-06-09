لائحة اتهام لشابة يهودية لمحاولتها تهريب جدي إلى الحرم القدسي - وتسببت بموته

في خطوة تخالف الأعراف المتبعة، قامت فتاة يهودية تبلغ من العمر 18 عاما بمحاولة تهريب جدي إلى مجمع الحرم القدسي في فصح اليهود العام الفائت بغرض تقديمه قربانا أو أضحية، وهي تواجه اليوم (الإثنين) لائحة اتهام خطيرة بتهمة القسوة على الحيوان والتآمر لارتكاب جريمة.

وفقًا للائحة الاتهام، خططت الشابة لهذه الخطوة مع ناشط آخر، يبلغ من العمر 25 عامًا، ووصلا معًا إلى البلدة القديمة في القدس عشية العيد. أخفت الشابة الجدي - الذي لم يتجاوز عمره عشرة أيام - داخل قالب جبس مصمم ليشبه بطن امرأة حامل، لإخفائه عن السلطات.

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أثارت الفتاة شكوك رجال الشرطة بمجرد اقترابها من باب الخليل، وتم احتجازها للتحقيق. أثناء الاحتجاز، صدرت أصوات ثغاء من ذلك القالب الكروي، ولكن عندما فتحه رجال الشرطة، كان الجدي قد فارق الحياة، جراء اختناقه بسبب نقص الأكسجين.

وجاء في لائحة الاتهام أن هذا العمل كان مُدبّرا ونُفّذ بتجاهل تام لسلامة الحيوان. وتُشدّد لائحة الاتهام على خطورة الجريمة والاستخدام الساخر للحيوان بهدف الترويج لأيديولوجية دينية (عند فئات من اليهود) تنص على الذبح وتقديم القرابين في الهيكل في حين تنص الأعراف المتبعة وفقا لاتفاق الوضع الراهن (الستاتوس كو) على الامتناع عن التعبد في حرم الأقصى والاكتفاء بالزيارات.