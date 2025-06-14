النائبة في البرلمان الأوروبي ريما حسن: "رفضت مشاهدة تسجيلات 7 أكتوبر"

كشفت النائبة في البرلمان الأوروبي ريما حسن، اليوم السبت، على إذاعة "نوفا" عن تفاصيل اعتراض البحرية الإسرائيلية لها خلال محاولتها "كسر الحصار" على غزة. ومن أبرز ما كشفته رفضها القاطع مشاهدة مقطع فيديو لهجمات حماس في 7 أكتوبر، والذي حاولت السلطات الإسرائيلية فرضه عليها.

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وأثناء تصريحها لإذاعة"نوفا" قالت ريما حسن "اقتيدنا إلى غرفة صغيرة بشاشة ضخمة كُتب عليها "هجمات 7 أكتوبر، هجمات حماس في 7 أكتوبر، ورفضت ريما، برفقة ثلاثة ناشطين آخرين، من بينهم غريتا، بشدة عرض الفيديو الذي تراوحت مدته بين 10 و15 دقيقة"، تابعت "رفضنا. لقد اعتُبر ذلك في الواقع دعاية حربية، تهدف إلى إضفاء الشرعية على ما كان يحدث أو تبريره".

وأوضحت النائبة الأوروبية أنها "لم تُشكك قط في الهجمات نفسها ولم تُجادل في فظاعة هجمات السابع من أكتوبر"، لكنها نددت بـ"محاولة التلاعب"وافادت "كان الهدف هو إخبارنا بأن ما تفعله إسرائيل في غزة هو بسبب السابع من أكتوبر. لكن هذا خطاب نرفض قبوله في ضوء الفظائع المرتكبة في غزة، وانتهاكات القانون الدولي، والمجاعة، وسياق الإبادة الجماعية".

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كما وصفت ريما حسن "جنودًا إسرائيليين صغارًا جدًا، تتراوح أعمارهم بين 22 و23 عامًا" يبدو أنهم "ندموا على وجودهم هناك"، وأضافت "نحن نطيع فقط". ونددت بـ"الخضوع التام للأوامر، حتى أكثرها عبثية"، وأعربت عن قلقها بشكل خاص من أن "هؤلاء الكوماندوز كانوا يتصرفون بتوجيهات سياسية من النظام السياسي الإسرائيلي الحالي".