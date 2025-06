النائبة في البرلمان الأوروبي ريما حسن: "رفضت مشاهدة تسجيلات 7 أكتوبر"

كشفت النائبة في البرلمان الأوروبي ريما حسن، اليوم السبت، على إذاعة "نوفا" عن تفاصيل اعتراض البحرية الإسرائيلية لها خلال محاولتها "كسر الحصار" على غزة. ومن أبرز ما كشفته رفضها القاطع مشاهدة مقطع فيديو لهجمات حماس في 7 أكتوبر، والذي حاولت السلطات الإسرائيلية فرضه عليها.

