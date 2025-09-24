تضمن محركًا: تفاصيل جديدة عن الصاروخ الذي عثر عليه في طولكرم

قد يعجبك أيضًا -

تم هذا المساء (الأربعاء) نشر تفاصيل جديدة عن الصاروخ الذي تم العثور عليه في طولكرم، وبحسبها، خلافاً لما ادعته جهات أمنية، فإن الصاروخ كان يحتوي بالفعل على محرك، ما قد يشير إلى محاولة لتجهيزه وإطلاقه لأغراض مختلفة.

بالإضافة إلى ذلك، وعلى عكس الحدث قرب رام الله - الصاروخ لم يُطلق ولم يكن لديه رأس حربي، بل تم استبداله بثقل آخر. يقدّر مسؤولون أمنيون أن هذا صاروخ تجريبي بهدف تحسين القدرات والتكنولوجيا في تصنيع الصواريخ في الضفة الغربية. كذلك، هناك محاولة لإنشاء صناعة مستقلة وليس فقط تهريب قطع عبر الحدود الشرقية مع الاردن.

نُذكر أنه في الأسبوع الماضي، رصد الجيش الإسرائيلي محاولة فاشلة لإطلاق صواريخ من قرية كفر نعمة غربي رام الله وخلال عمليات التفتيش في المكان تم العثور على صاروخين بدون مادة متفجرة نظامية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها العثور على صاروخ في الضفة الغربية. وبعد نشر الخبر في i24NEWS بعدة دقائق، قام الجيش الإسرائيلي باعتقال الخلية التي حاولت إطلاق الصاروخ.