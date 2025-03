مسؤول إسرائيلي لـ i24NEWS: تم إبلاغ إسرائيل مسبقًا عن العملية الأمريكية ضد الحوثيين

استمرت العملية واسعة النطاق للولايات المتحدة ضد الحوثيين الليلة (بين السبت والأحد)، حيث تم حتى الآن الإبلاغ عن أكثر من 30 قتيلاً وأكثر من 100 جريح في هجمات في جميع أنحاء اليمن. بالإضافة إلى ذلك، أفادت وسائل الإعلام في البلاد أن الأمريكيين هاجموا حتى الآن أكثر من 40 هدفًا في المديريات: العاصمة صنعاء، وصعدة في شمال اليمن، والبيضاء في الجنوب، وذمار بالقرب من صنعاء، وحجة في غرب اليمن، ومأرب في الجنوب الغربي. وقال مصدر إسرائيلي لـi24NEWS: "تم إبلاغنا مسبقا بالعملية الأمريكية".

وتطرق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى الأمر خلال محادثة أجراها مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قائلا "إن استخدام القوة ضد اليمن يجب أن يتوقف فورا"، وقال "من المهم جدا أن يجري الجانبان حوارا سياسيا، من أجل إيجاد حل يمنع المزيد من إراقة الدماء".

وكتب البيت الأبيض على شبكة "إكس" أنه "منذ فترة طويلة، تعرضت الأصول الاقتصادية والوطنية الأمريكية لهجوم من قبل الحوثيين. ليس في ظل هذه الرئاسة". وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن "القوات شنت عملية واسعة النطاق ضد الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن. وفي 15 مارس/آذار، بدأت القيادة المركزية الأمريكية سلسلة من العمليات تتكون من ضربات دقيقة ضد أهداف الحوثيين المدعومين من إيران في جميع أنحاء اليمن لحماية المصالح الأمريكية، وردع الأعداء، واستعادة حرية الملاحة".

ووصف المكتب السياسي للحوثيين الهجمات بأنها "جريمة حرب"، وقال البيان إن "قواتنا المسلحة اليمنية على أتم الاستعداد للرد على التصعيد بالتصعيد". في الوقت نفسه، قال سكان العاصمة صنعاء، إن الهجمات أصابت مبنى في معقل الحوثيين. وقال أحد السكان الذي عرف نفسه باسم عبد الله يحيى لرويترز "كانت الانفجارات عنيفة وهزت الحي مثل الزلزال. لقد أخافت نساءنا وأطفالنا". وقال شاهدان في المنطقة إن الضربات استهدفت أيضا مواقع عسكرية للحوثيين في مدينة تعز بجنوب غرب اليمن.

في هذه الأثناء، عثر على صاروخ أطلق من اليمن خلال الليل في مصر، ولم يتضح ما إذا كان يستهدف إسرائيل. وسقط الصاروخ على بعد نحو 180 كيلومترا من الحدود الجنوبية لإسرائيل - بالقرب من شاطئ شرم الشيخ في سيناء.

