مسؤول إسرائيلي لـ i24NEWS: تم إبلاغ إسرائيل مسبقًا عن العملية الأمريكية ضد الحوثيين

استمرت العملية واسعة النطاق للولايات المتحدة ضد الحوثيين الليلة (بين السبت والأحد)، حيث تم حتى الآن الإبلاغ عن أكثر من 30 قتيلاً وأكثر من 100 جريح في هجمات في جميع أنحاء اليمن. بالإضافة إلى ذلك، أفادت وسائل الإعلام في البلاد أن الأمريكيين هاجموا حتى الآن أكثر من 40 هدفًا في المديريات: العاصمة صنعاء، وصعدة في شمال اليمن، والبيضاء في الجنوب، وذمار بالقرب من صنعاء، وحجة في غرب اليمن، ومأرب في الجنوب الغربي. وقال مصدر إسرائيلي لـi24NEWS: "تم إبلاغنا مسبقا بالعملية الأمريكية".

وتطرق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى الأمر خلال محادثة أجراها مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قائلا "إن استخدام القوة ضد اليمن يجب أن يتوقف فورا"، وقال "من المهم جدا أن يجري الجانبان حوارا سياسيا، من أجل إيجاد حل يمنع المزيد من إراقة الدماء".

وكتب البيت الأبيض على شبكة "إكس" أنه "منذ فترة طويلة، تعرضت الأصول الاقتصادية والوطنية الأمريكية لهجوم من قبل الحوثيين. ليس في ظل هذه الرئاسة". وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن "القوات شنت عملية واسعة النطاق ضد الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن. وفي 15 مارس/آذار، بدأت القيادة المركزية الأمريكية سلسلة من العمليات تتكون من ضربات دقيقة ضد أهداف الحوثيين المدعومين من إيران في جميع أنحاء اليمن لحماية المصالح الأمريكية، وردع الأعداء، واستعادة حرية الملاحة".

ووصف المكتب السياسي للحوثيين الهجمات بأنها "جريمة حرب"، وقال البيان إن "قواتنا المسلحة اليمنية على أتم الاستعداد للرد على التصعيد بالتصعيد". في الوقت نفسه، قال سكان العاصمة صنعاء، إن الهجمات أصابت مبنى في معقل الحوثيين. وقال أحد السكان الذي عرف نفسه باسم عبد الله يحيى لرويترز "كانت الانفجارات عنيفة وهزت الحي مثل الزلزال. لقد أخافت نساءنا وأطفالنا". وقال شاهدان في المنطقة إن الضربات استهدفت أيضا مواقع عسكرية للحوثيين في مدينة تعز بجنوب غرب اليمن.

في هذه الأثناء، عثر على صاروخ أطلق من اليمن خلال الليل في مصر، ولم يتضح ما إذا كان يستهدف إسرائيل. وسقط الصاروخ على بعد نحو 180 كيلومترا من الحدود الجنوبية لإسرائيل - بالقرب من شاطئ شرم الشيخ في سيناء.

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وقال قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، ردا على ذلك، إن بلاده لا علاقة لها بأعمال الحوثيين: "رئيس الولايات المتحدة أرجع مرة أخرى الأعمال التي قام بها الحوثيون إلى إيران. اليمنيون أمة مستقلة وحرة في بلادهم ويمارسون سياسة مستقلة. الحوثيون يمثلون الشعب اليمني ويتخذون قراراتهم الاستراتيجية والعملياتية بشكل مستقل". وأضاف "أن إيران ستعلن المسؤولية عن أي إجراء تقوم به في أي وقت وفي أي مكان. وأحذر جميع الأعداء من أن أي تهديد يتخذ طابعا عمليا وإنه سيقابل برد مؤكد ومدمر".

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ويشار إلى أن العملية بدأت الليلة الماضية، في أعقاب إعلان الحوثيين أنهم سيعودون لمهاجمة السفن في البحر الأحمر التي تحمل العلم الإسرائيلي أو المرتبطة بإسرائيل بسبب الحرب في غزة. واستهدفت الهجمات وأصابت أجهزة الرادار وأنظمة الدفاع الجوي والصواريخ والطائرات بدون طيار، وتم تنفيذها في محاولة لفتح الممرات الملاحية الدولية في البحر الأحمر.

وفي أعقاب العملية، أصدر رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، بياناً أمس، أمر فيه الجيش الأمريكي بشن عملية عسكرية "حاسمة وقوية" ضد الحوثيين في اليمن: "لن نتسامح مع الهجمات على السفن الأمريكية، وسوف نستخدم القوة المميتة الساحقة حتى نحقق هدفنا. إلى جميع الإرهابيين الحوثيين، لقد انتهى وقتكم". وأضاف ترامب أيضًا أن "رد جو بايدن كان ضعيفًا بشكل مثير للشفقة، لذلك استمر الحوثيون في التحرك. لقد مر أكثر من عام منذ أن أبحرت سفينة تجارية ترفع العلم الأمريكي بأمان في المنطقة، وتعرضت سفينة حربية لهجوم قبل أربعة أشهر". بالإضافة إلى ذلك، هدد إيران بالتوقف عن دعم المنظمة ، "وإلا فسنكون قاسيين للغاية".

إضافة إلى ذلك، صرح مسؤولون أميركيون لصحيفة "نيويورك تايمز" إن العمل العسكري في اليمن هو "الأهم" في الولاية الثانية للرئيس ترامب، ويهدف إلى إرسال إشارة تحذير إلى إيران. وأضاف أن "ترامب يريد التوصل إلى اتفاق مع إيران لمنعها من الحصول على أسلحة نووية، لكنه ترك الباب مفتوحا أيضا أمام إمكانية القيام بعمل عسكري إذا رفضت إيران المفاوضات".