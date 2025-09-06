إسرائيل| الشرطة ستنشر قناصة في البلدات العربية: "سيتم الرد على إطلاق النار بإطلاق النار"

قد يعجبك أيضًا -

في إطار مكافحة الجريمة المتنامية في الوسط العربي، أمر قائد المنطقة الجنوبية، حاييم بوبليل، اليوم السبت، بنشر قناصة على أسطح المنازل في البلدات العربية. ووفقًا للتعليمات، "سيتم القضاء على أي مشتبه به يرتكب عملية إطلاق نار تُعرّض حياة الناس للخطر على الفور"

صرح مصدر في الشرطة بأن "بوبليل يريد نتائج ميدانية. لم يعد مستعدًا لتكرار إطلاق النار. بالنسبة له، لن ينجح تكرار الفعل وتوقع نتائج مختلفة - فهو يُدرك أنه يجب التصرف خارج الصندوق".