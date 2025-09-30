المبادرة لتفكيك حزب الله: "ارتفاع مستوى التحرك لدى الجيش اللبناني"

بعد شهر من قرار الحكومة اللبنانية البدء بنزع سلاح حزب الله، في إسرائيل وأيضًا في الولايات المتحدة يلاحظون بوادر أولية لنشاط لبنان ضد التنظيم .

قبل نحو أسبوع ونصف، اجتمعت اللجنة المشرفة على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في رأس الناقورة. وصرح مصدر مطلع على تفاصيل النقاش لـ i24NEWS أن الاستنتاج هو أنه بينما لا يزال الجيش اللبناني في بداية العملية وتنفيذها، "لكن نعم، إنهم يعملون على نزع سلاح التنظيم".

في هذه المرحلة، يتجنب الجيش اللبناني التعامل مع "الانتهاكات الكبيرة لحزب الله"، وينشغل فقط بانتهاكات وأمور صغيرة، ومع ذلك يقول المسؤولون إن هذه إشارة إيجابية.

تشير البيانات التي تلقتها i24NEWS إلى أنه منذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، أبلغ الجيش الإسرائيلي لجنة الرقابة المسؤولة عن وقف إطلاق النار بـ 1555 انتهاكًا، تولى الجيش اللبناني التعامل مع ثلثها. كما رصد الجيش اللبناني بنفسه 415 انتهاكًا من حزب الله وعالجها.

إن بعض الانتهاكات (726) التي قدمتها إسرائيل إلى اللجنة جاءت بعد أن تحركت إسرائيل ضدها بشكل مستقل ـ وبالفعل تحرك الجيش اللبناني ضد بعضها.