"لا أحد فوق القانون وسنحاسب الفاسدين": أمير دولة الكويت يعلن حل مجلس الأمة وتعليق بعض بنود الدستور في البلاد

أكد أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مساء اليوم الجمعة،عن "حل مجلس الأمة وتعليق بعض بنود الدستور بسبب مخالفات عدد من النواب للقواعد الدستورية، وانتشار الفساد".مشيرا إلى أن "اختيار رئيس الحكومة حق دستوري لرئيس الدولة ولا يمكن لأحد التدخل فيه"

