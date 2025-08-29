الجيش الإسرائيلي يستعيد من غزة جثة المختطف المقتول إيلان فايس وبقايا مختطف إسرائيلي آخر

قد يعجبك أيضًا -

أعلنت مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان، اليوم الجمعة، أن "الجيش الإسرائيلي استعاد جثمان إيلان فايس من كيبوتس بئيري ورفات رهينة آخر لم يُكشف عن هويته من غزة وأعادهما إلى إسرائيل". وجاء في البيان "حملة إعادة المختطفين مستمرة. لن نهدأ أو نصمت حتى نعيد جميع المختطفين الإسرائيليين إلى ديارهم - الأحياء منهم والأموات".

يأتي هذا في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل لشن هجوم حاسم على مدينة غزة للقضاء على حماس. من بين 251 مخطوف أُخذوا في الهجوم الذي قادته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لا يزال حوالي 50 مختطفا في غزة، من بينهم 20 تعتقد إسرائيل أنهم على قيد الحياة. أُطلق سراح شيري، زوجة فايس، وابنتها نوجا، اللتين اختطفتا أيضًا في 7 أكتوبر/تشرين الأول، من الأسر في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.