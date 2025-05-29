" الحوثي سيفاجئ إسرائيل وسيزداد الالتفاف الشعبي حوله "

بعد الضربات الجوية التي نفذتها إسرائيل وأعلنت أنها دمرت الطائرة الأخيرة في مطار صنعاء، أكد الكاتب والباحث اليمني عبد الكريم الأنسي أن "الضربات الإسرائيلية لا تؤثر في الحوثي، وسيفاجئ أنصار الله إسرائيل وسيزداد الالتفاف الشعبي اليمني حولهم "وصنعاء تستطيع أن تستمر بالحرب لسنوات" يمكنكم الاطلاع على تصريحاته في الفيديو والجلقة الكاملة.

هذا وكشف الأنسى خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي تقدمه لورين وهبي أن "الحوثيون تجاوزوا ايران والضربات الإسرائيلية لا تؤثر عليهم وسيواصلون إطلاق صواريخ ضد إسرائيل إذا لم تنتهي الحرب في غزة، ولديهم قراراتهم المستقلة ، تعلموا من أخطائهم نجحوا بتطوير أسلحة عسكرية ، ويمكننا أن نشهد في الأيام القادمة تغييرات بالتكتيكات والأهداف واستخدام تقنيات جديدة جدا، تطورا جدا وأصبح لهم داعمين جدد مثل روسيا والصين والهند ، وبنفس الوقت نجحوا بتطوير أسلحتهم"

وشدد الأنسى إلى أن الحوثيون سيوقفون ضرباتهم إذا أوقفت الضربات ضد غزة وهم ليسوا مرتبطين بايران "صنعاء تجاوزت ايران تعلمت من أخطائها وأصبحت لها رؤيتها الخاصة، حققت قفزة ووصلت الى مستوى كبير عسكريا واستخباراتيا ، قدرتهم فاقت قدرة ايران نفسها، حيث ان ايران اخترقت أكثر من مرة من قبل إسرائيل، واختراقها أسهل من اختراق الحوثيين ، حيث أن اختراقهم صعب جدا"

وشدد الأنسى على القضية الفسطينية لها أهمية كبيرة بالنسبة لجميع اليمينيين "وهي جزء من عقيدة الحوثيين منذ اليوم الأول لانطلاقهم قبل 24 عاما ، كما أن الشعب اليمني في الجنوب والشمال لا خلاف بينهم على نصرة القضية الفلسطينية وبالتالي حين تبنى أنصار الله هذا الموضوع، زاد الالتفاف الشعبي حولهم، كلما زادت الضربات، زاد السخط اليمني على إسرائيل، ما يضربه نتنياهو أحجار وجبال فقط وضرباته لا يوجد لها تأثير".

وقال الأنسي إلى "أن صنعاء رغم القصف أصبحت من أجمل المدن وتربطهم علاقات جيدة مع السعودية، أنصار الله سيفاجئون إسرائيل خلال الفترات القادمة، وتستطيع صنعاء أن تستمر في الحرب لسنوات ".

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