الولايات المتحدة تطالب برفع الحماية عن مسؤولين في نظام الأسد فروا الى لبنان

دعا مسؤولون أميركيون وأوروبيون كبار لبنان إلى رفع الحماية عن مسؤولين في نظام الأسد الذين فروا إلى لبنان، حسبما أفادت اليوم (الجمعة) قناة سوريا المقربة من النظام الجديد الذي يرأسه أحمد الشرع .

منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد مطلع الشهر الجاري، لم يتم اعتقال أي مسؤول رفيع المستوى فر في اليوم السابق لسقوط النظام إلى لبنان.وبحسب التقرير أيضاً فإن رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي تحدث هاتفياً مع الشرع ومن المتوقع أن يصل قريباً وفد حكومي من لبنان لزيارة دمشق.

وفي الأيام الأخيرة، ترددت أنباء عن تزايد الاحتجاجات ضد الحكومة الجديدة في سوريا، خاصة بين الأقلية العلوية التي حكمت البلاد حتى وقت قريب. أعلنت وزارة الداخلية السورية في الحكومة الجديدة، أمس، مقتل 14 عنصراً من القوات الأمنية في كمين نصبه مسلحون في طرطوس غربي البلاد. وفي أعقاب أعمال الشغب، أرسل النظام قواته إلى هذه المنطقة.