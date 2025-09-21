"تحذير من سيناريو 7 أكتوبر" : تفاقم ظاهرة تهريب الأسلحة من مصر باستخدام المسيرات

قد يعجبك أيضًا -

الطائرات المُسيّرة التي تأتي من حدود مصر وتُهرّب أسلحة ومخدرات يجب أن تقلق جهاز الأمن الإسرائيلي ، لكن في المجلس الإقليمي "رمات نيغف" جنوب إسرائيل يقولون إن القوات الإسرائيلية لا تنجح في منع ذلك ويحذرون من تفاقم هذا التهديد. مراسل منطقة الجنوب لقناة i24NEWS العبرية أرنولد نتايف تحدث معهم.

هذا ليس طائرة مسيّرة حوثية ولا جسمًا طائرا أُطلق من غزة - هذه هي حقيقة التهريب الجنائي اليومي الذي يمر فوق رؤوس السكان على حدود مصر - فهم يشعرون بالفعل بالعجز. وقالت أور أبو، من سكان كديش برنيع، لـ i24NEWS: "في الأشهر الأخيرة نشاهد كل ليلة وكل نهار عشرات الطائرات المسيّرة التي نراها بأنفسنا ونسمعها. استيقظت الساعة الرابعة صباحًا وسمعت طائرة بدون طيار داخل البلدة، هذا السلاح سينفجر في وجوهنا جميعًا، لن يخرج من هذا شيء جيد. رأينا في 7 أكتوبر المراقِبات اللواتي حذرن ولم يُستمع إليهن، لم يؤخذ كلامهن على محمل الجد - ونحن نقول ذلك هنا. دعونا نتعلم من هذا، قبل أن ينفجر في وجوهنا، قبل أن ندفع الثمن. هناك خطر حياة فوري هنا".

فقط في الليلة الماضية، أحصى السكان في منطقة "فتحات نيتسانا" حوالي خمسة وعشرين طائرة مسيّرة حلّقت ذهابًا وإيابًا فوق السياج، وهذه فقط نقطة في بحر مما يجري هناك في السنوات الأخيرة. صناعة التهريب مزدهرة، وخاصة في الأسابيع الأخيرة.

صرح عيران دورون، رئيس المجلس الإقليمي رمات نيغف: "خلال نهاية هذا الأسبوع تلقينا عشرات التوجهات من سكان لاحظوا جسراً جوياً من طائرات مسيرة، وهذا أثار مخاوف وقلق بين السكان. رشاشات، قنابل شظايا، مخدرات وكل أنواع الأشياء وهذه الأمور يجب وقفها". ووفق التقديرات، كل شهر تعبر الحدود مئات الطائرات المسيرة. فهي تحمل أسلحة، وسائل قتال مثل القنابل، ومخدرات. وتعبر فوق البلدات "كيدش برنياع"، "بئير مالكا" وبلدات أخرى في المجلس الإقليمي رمات نيغف، حيث يُحذرون من الوضع منذ سنوات عديدة.

بن كامبل، أحد سكان "بئير مالكا"، شارك بتجربته المحبطة: "نظرنا إلى الطائرة بدون طيار ونحن عاجزون، لم يكن لدينا أي وسيلة للسيطرة عليها وهذه هي الحقيقة في الأشهر الأخيرة. ما حدث في نهاية الأسبوع الأخير هو تصعيد لم يحدث من قبل. فقط في منطقتنا عبر أكثر من مئة طائرة بدون طيار محملة بأسلحة، نشعر أنـنا متروكون لمصيرنا".

بهذه الطريقة تسير الأمور: المهربون، وهم عادة من السكان البدو بالقرى البدوية ، يقتربون من السياج الحدودي مع مركبات ومسيرات—التي يمكن تشغيلها عن بُعد—ويتموضعون على مسافة آمنة ثم يرسلون المسيرة إلى الجهة الأخرى في مصر.

وهناك يُحَمِّلُون الأسلحة والمخدرات ويرسلونها مرة أخرى إلى المهرب البدوي، وهو يأخذ البضاعة – حيث تصل في النهاية الى العناصر الإجرامية والمنظمات المسلحة.

رئيس المجلس الإقليمي رمات نيغف هاجم غياب الرد: "قانون قديش برنيع يجب أن يكون كقانون رمات أفيف أو تل أبيب. لم يكن ليسمح بهجوم طائرات بدون طيار على تل أبيب، وهكذا يجب أن نتصرف مع بلدات "فتحات نتسانا". السماح بذلك - هو إعطاء العدو فرصة للتحرك أكثر فأكثر". أحد السيناريوهات التي يُخشى منها بشكل خاص على الحدود مع مصر هو تسلل عناصر مسلحة برًا، بالتزامن مع هجوم طائرات مسيرة. إذا كان هناك درس واضح من 7 أكتوبر، فهو أنه لا يمكن استبعاد أي سيناريو - مهما بدا خياليًا".

أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تعقيبه: "الجيش الإسرائيلي على علم بتطور ظاهرة التهريب بواسطة الطائرات المسيّرة ويعمل بالتعاون مع الشرطة، مع متابعة دقيقة بوسائل وطرق متعددة من بينها المراقبة ووسائل الجمع والاستخبارات. في هذا الشأن، يُجرى عمل قيادي من أجل تحسين الاستجابة العملياتية في المنطقة".