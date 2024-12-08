تغطية متواصلة لأحداث سوريا|| قائد الجيش الإسرائيلي :"من الليلة سنقاتل أيضا في سوريا"

كتبت كايا كالاس، وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي الجديدة، على حسابها على موقع X: "إن نهاية دكتاتورية الأسد هي تطور إيجابي طال انتظاره. كما أنها تظهر ضعف مؤيدي الأسد، روسيا وإيران. أولويتنا هي ضمان الأمن في سوريا". سأعمل مع جميع الشركاء البناءين، في سوريا وفي المنطقة، وأنا على اتصال وثيق مع الوزراء من المنطقة، وستكون عملية إعادة بناء سوريا طويلة ومعقدة ويجب على جميع الأطراف أن تكون مستعدة الانخراط بشكل بناء"

https://x.com/i/web/status/1865735009770082422 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .