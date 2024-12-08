تغطية متواصلة لأحداث سوريا|| قائد الجيش الإسرائيلي :"من الليلة سنقاتل أيضا في سوريا"
بدون مقاومة عسكرية، سيطرت قوات المعارضة السورية على العاصمة ووضعت نهاية لسنوات حكم بشار الأسد • تقرير في روسيا: الرئيس السوري بشار الأسد في موسكو
تاريخ جديد في سوريا: سقط نظام الرئيس بشار الأسد ليلاً (بين السبت والأحد) بعد وصول مقاتلي المعارضة في الصباح الباكر إلى العاصمة دمشق. هكذا انتهت 54 سنة من الحكم الديكتاتوري لعائلة الأسد، بعد 13 سنة من اندلاع الحرب الأهلية.
صحافي سوري : الجيش السوري كان هش والسوريين اغتنموا الفرصة
مراسلنا : استمرار القصف وعشرات من الدبابات الإسرائيلية وتعزيزات عسكرية تصل للجبهة الشمالية
توثيق نشر على مواقع التواصل الاجتماعي التقطها مواطن سوري خلال جولة في شبكة أنفاق جيدة البناء تربط بين بنايتين سكنيتين يستخدمهما بشار الأسد في العاصمة دمشق
https://x.com/i/web/status/1865763246071787952
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أفادت وسائل إعلام روسية أن "الرئيس السوري السابق بشار الأسد موجود في موسكو". إلى ذلك، كشف مصدر في الكرملين في حديث لقناة الحدث السعودية أن الأسد وعائلته يحصلون الآن على حق اللجوء في العاصمة الروسية
زعم مدير المخابرات بوزارة الدفاع الأوكرانية أن "الكثير من المعلومات المضللة حول ما إذا كانت طائرة الأسد قد تحطمت قد استخدمتها روسيا للتغطية على عمليتها لإنقاذ الزعيم السوري ودائرة صغيرة من الأشخاص المقربين منه". كما أفادت التقارير أن "فقدان إشارة طائرة الأسد من الرادارات له علاقة على ما يبدو بتصرفات الطاقم الذي اتبع تعليمات الروس وحلّق تحت قيادتهم".
وأصدرت وزارة خارجية البحرين بيانا جاء فيه: "تؤكد مملكة البحرين دعمها لأمن واستقرار سوريا، والحفاظ على سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها. وندعم الجهود الإقليمية والدولية لدعم الشعب السوري، في تطلعاتهم لبناء مستقبل مشرق مليئ بالأمن والاستقرار والوحدة والعدالة"
قال أفراد عائلة أوستن تايس، الصحفي الأمريكي المفقود في سوريا، إنهم يعتقدون أنه موجود في البلاد ويطلبون المساعدة في تحديد مكانه بعد سقوط نظام بشار الأسد. اختفى طيار عام 2012 خارج دمشق مع اندلاع الحرب الأهلية
التقى رئيس الأركان اللواء هرتسي هليفي في مكتب التجنيد بالمجندين الجدد في لواء جولاني: "منذ الليلة الماضية، القوات البرية تقاتل في أربع ساحات، في يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة)، وفي غزة ولبنان، والليلة الماضية دخلنا أيضًا الأراضي السورية".
ذكرت قناة الحدث السعودية أن أكثر من عشرة آلاف شخص دخلوا بشكل غير قانوني من سوريا إلى منطقة الهرمل في شمال شرق لبنان، بما في ذلك أفراد عائلات عناصر حزب الله
تقرير في وكالة تاس للأنباء: أنصار المعارضة السورية المسلحة سيطروا على مدينة جبلة القريبة من قاعدة حميميم الجوية الروسية
الرئيس بايدن يلتقي بفريق الأمن القومي لبحث آخر التطورات في سوريا
كتبت سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هالي، على صفحتها على موقع X: "كان الأسد طاغية استخدم الأسلحة الكيميائية ضد شعبه. وهو مدعوم من الطغاة والبلطجية في روسيا وإيران. لقد عانى الشعب السوري لفترة طويلة للغاية ويستحق الحرية والسلام من الأسد وبوتين وآيات الله"
https://x.com/i/web/status/1865752367691444564
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أفادت المعارضة السورية عن وقوع انفجارات في المنطقة الأمنية بدمشق، عقب غارات جوية نسبت إلى إسرائيل. وهذا هو المكان الذي يتواجد فيه مسؤولو المخابرات والجمارك التابعة لنظام بشار الأسد
أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تحذيراً باللغة العربية لسكان عدة قرى في جنوب سوريا: أوفانية والقنيطرة والحميدية والصمندية الغربية والكتانية، وجاء في الرسالة أيضاً أن "القتال في منطقتكم يجبر الجيش الإسرائيلي على التحرك، ونحن ليس لدينا أي نية لإيذائك، من أجل سلامتك، يجب عليك البقاء في المنزل وعدم الخروج حتى إشعار آخر"
https://x.com/i/web/status/1865773896131366960
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المتحدث باسم الحكومة العراقية: "نتابع التطورات في سوريا عن كثب، ونؤكد على ضرورة احترام إرادة الشعب السوري. التدخل لن يؤدي إلا إلى دفع الوضع في سوريا إلى مزيد من الصراعات والانقسامات"
ديوان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني: "الأردن يقف إلى جانب الشعب السوري ويحترم إرادته وخياره. ويجب الحفاظ على أمن ومواطني سوريا والتحرك بشكل عاجل وسريع لفرض الاستقرار وتجنب أي صراع يمكن أن يؤدي إلى ذلك" يؤدي إلى الفوضى"
https://x.com/i/web/status/1865733799310696464
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كتبت كايا كالاس، وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي الجديدة، على حسابها على موقع X: "إن نهاية دكتاتورية الأسد هي تطور إيجابي طال انتظاره. كما أنها تظهر ضعف مؤيدي الأسد، روسيا وإيران. أولويتنا هي ضمان الأمن في سوريا". سأعمل مع جميع الشركاء البناءين، في سوريا وفي المنطقة، وأنا على اتصال وثيق مع الوزراء من المنطقة، وستكون عملية إعادة بناء سوريا طويلة ومعقدة ويجب على جميع الأطراف أن تكون مستعدة الانخراط بشكل بناء"
https://x.com/i/web/status/1865735009770082422
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وزير الخارجية الأوكراني: الدكتاتور الأسد سقط لأنه راهن على بوتين. إنه يخون دائمًا أولئك الذين يثقون به. الهدف الأساسي الآن هو إعادة الأمن إلى سوريا
https://x.com/i/web/status/1865733626333143297
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تقرير في مصر: مصر تتابع الوضع في سوريا وتقف مع الشعب السوري وتدعم سيادة سوريا ووحدتها. بالإضافة إلى ذلك، تدعو مصر جميع الأطراف في سوريا إلى حماية الدولة والمؤسسات الوطنية