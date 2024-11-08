واشنطن تعلن إحباط "خطة إيرانية" لاستئجار قاتل لاغتيال ترمب، واصابع الإتهام تشير إلى"علاقته بالحرس الثوري"

أعلنت وزارة العدل الأميركية، اليوم الجمعة، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI أحبط محاولة "إيرانية" لقتل الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، قبل أسبوع الانتخابات، وفق ما ذكرت وكالة "أسوشيتدبرس"، مشيرة إلى أن "مسؤولاً إيرانياً في الحرس الثوري وجه شخصاً في سبتمبر/ايلول المنصرم، بوضع خطة لمراقبة وقتل ترمب".

وقالت أوراق القضية إن المسؤول الإيراني، وجه الرجل الذي يدعى فرهاد شاكري، بأنه إذا لم يستطع وضع خطة في الإطار الزمني الذي طلبه منه، فإن عليه وقف الخطة إلى ما بعد الانتخابات الأميركية، لأنه اعتقد أن ترمب سيخسر، ومن ثم سيكون اغتياله أسهل.

وقال شاكري لمكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، إنه لم ينو تقديم خطة لقتل ترمب خلال فترة الـ7 أيام التي طلبها المسؤول الإيراني.

وكشفت وزارة العدل عن الخطة، بعد أيام من هزيمة ترمب لكامالا هاريس منافسته الديمقراطية، فيما يعكس ما يصفه مسؤولون فيدراليون بـ"جهود مستمرة من جانب إيران، لاستهداف مسؤولي الحكومة الأميركية، بمن فيهم ترمب على الأراضي الأميركية".

ووفق أوراق القضية، كان شاكري مكلفاً من قبل الحرس الثوري الإيراني، بتنفيذ اغتيالات ضد مواطنين إسرائيليين وأميركيين داخل الولايات المتحدة، ولكن مسؤولي الحرس الثوري طلبوا منه في سبتمبر أن يركز فقط على ترمب، ومنحوه 7 أيام لوضع خطة.

وأشارت CNN إلى أن وزارة العدل وجهت تهماً لشخصين آخرين هما، كارليسلي ريفيرا وجوناثان لودهولت، والذين ألقي القبض عليهما في نيويورك، ووجهت لهما تهمة مساعدة الحكومة الإيرانية في مراقبة مواطن أميركي من أصل إيراني.

وفي السياق قالت صحيفتا "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" إن "حملة المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترمب قدمت طلباً غير اعتيادي بتوفير طائرة عسكرية له، وتوسيع حظر الطيران فوق مقرات إقامته، وتجمعاته الانتخابية، ووضع زجاج مضاد للرصاص في السبع ولايات المتأرجحة، حيث يعقد أغلب تجمعاته الانتخابية، وسط مخاوف من "قيام إيران باغتياله".

وذكرت "واشنطن بوست" أن ترمب طلب أيضاً استخدام مجموعة واسعة من المركبات العسكرية للتنقل فيها، وفق ما أظهرته مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني التي اطلعت عليها الصحيفة، ومصادر تحدثت لها بشكل مباشر. وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن الطلب غير مسبوق وغير اعتيادي، وأنه لم يسبق لأي مرشح للرئاسة في تاريخ الولايات المتحدة، أن انتقل في طائرات عسكرية قبل الانتخابات.

وذكرت أن طلبات حملة ترمب جاءت بعد أن تلقى مستشارو الحملة إحاطة من مسؤولين حكوميين تفيد بأن إيران تسعى بشكل نشط لقتله.وقالت "نيويورك تايمز"، إن الطلبات التي قدمها ترمب تعني أنه يطلب نفس الحماية التي يتلقها رئيس حالي في المنصب. وتم إبلاغ فريق ترمب أنه يتلقى "أعلى مستويات الحماية"، وأن لا مرشح أو رئيس سابق يتلقى ما يحصل عليه رئيس حالي من حماية.