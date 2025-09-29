أمني إسرائيلي: سوريا تسير بسرعة لتتحول إلى دولة جهادية متطرفة

على خلفية التقارير عن فشل المباحثات لاتفاق بين سوريا وإسرائيل وتصريحات توم باراك الأخيرة حول سوريا ، قال رئيس وحدة الاستخبارات الإسرائيلية 8200 الأسبق حنان جيفن إن "سوريا تسير بسرعة لتتحول الى دولة جهادية متطرفة". تابعوا مداخلته كاملة.

جاءت تصريحات جيفن خلال مشاركته في برنامج هذا المساء حيث قال :"سوريا تسير بسرعة لتتحول الى دولة جهادية متطرفة، الأخطر في العالم وحتى الأخطر من السعودية ولبنان أيضا، هي تتحول لدولة جهادية قريبة من داعش..حتى أن توم باراك الذي نقتبسه يفهم هذه الأمور، نحن نرى الصور من أماكن مختلفة في سوريا .. المشكلة ليست الدروز ولا الأكراد.. لكن إسرائيل باتت تفهم أن سوريا تتحول الى دولة جهادية".

الحلقة كاملة: