أمني إسرائيلي: سوريا تسير بسرعة لتتحول إلى دولة جهادية متطرفة

جيفن :"المشكلة ليست الدروز ولا الأكراد.. لكن إسرائيل باتت تفهم أن سوريا تتحول الى دولة جهادية".

i24NEWS
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
تُظهر هذه المجموعة من الصور، المُلتقطة في 5 يونيو/حزيران 2025، الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع لدى وصوله للقاء الرئيس الفرنسي في قصر الإليزيه الرئاسي في باريس في 7 مايو/أيار 2025 (يسار)، وزعيم جماعة هيئة تحرير الشام الجهادية أبو محمد الجولاني (أحمد الشرع حاليًا) في محافظة إدلب، شمال غرب سوريا، الخاضعة لسيطرة المعارضة، على الحدود مع تركيا، في 7 فبراير/شباط 2023. م
تُظهر هذه المجموعة من الصور، المُلتقطة في 5 يونيو/حزيران 2025، الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع لدى وصوله للقاء الرئيس الفرنسي في قصر الإليزيه الرئاسي في باريس في 7 مايو/أيار 2025 (يسار)، وزعيم جماعة هيئة تحرير الشام الجهادية أبو محمد الجولاني (أحمد الشرع حاليًا) في محافظة إدلب، شمال غرب سوريا، الخاضعة لسيطرة المعارضة، على الحدود مع تركيا، في 7 فبراير/شباط 2023. مLudovic MARIN, Omar HAJ KADOUR / AFP

على خلفية التقارير عن فشل المباحثات لاتفاق بين سوريا وإسرائيل وتصريحات توم باراك الأخيرة حول سوريا ، قال رئيس وحدة الاستخبارات الإسرائيلية 8200 الأسبق حنان جيفن إن "سوريا تسير بسرعة لتتحول الى دولة جهادية متطرفة". تابعوا مداخلته كاملة.

Video poster
أمني إسرائيلي: سوريا تسير بسرعة لتتحول إلى دولة جهادية متطرفة

جاءت تصريحات جيفن خلال مشاركته في برنامج هذا المساء حيث قال :"سوريا تسير بسرعة لتتحول الى دولة جهادية متطرفة، الأخطر في العالم وحتى الأخطر من السعودية ولبنان أيضا، هي تتحول لدولة جهادية قريبة من داعش..حتى أن توم باراك الذي نقتبسه يفهم هذه الأمور، نحن نرى الصور من أماكن مختلفة في سوريا .. المشكلة ليست الدروز ولا الأكراد.. لكن إسرائيل باتت تفهم أن سوريا تتحول الى دولة جهادية".

الحلقة كاملة:

Video poster
هذا المساء أمني إسرائيلي: سوريا تتحول إلى دولة جهادية متطرفة
تلقت هذه المقالة 0 تعليق

تعليقات