رئيس الوزراء اليوناني: "إسرائيل تخاطر بتنفير جميع حلفائها المتبقين إذا استمرت في افشال إمكانية حل الدولتين"

حذر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء اليوم الجمعة، إسرائيل، قائلا "أقول لأصدقائي الإسرائيليين إنهم يُخاطرون بتنفير جميع حلفائهم المتبقين إذا استمروا في مسار يُحطم إمكانية حل الدولتين".

في وقت سابق من اليوم الجمعة، تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة حيث تناول موجة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهاجم القادة الأوروبيين قائلاً: "عندما أسمع من القادة: 'لكن السلطة الفلسطينية وعدتنا بالإصلاح، وهذه المرة سيكون الأمر مختلفًا'. حسنًا. لقد سمعنا هذه الوعود لعقود. إنهم لا يُوفون بها أبدًا، إنهم فاسدون للغاية. لم يُجروا انتخابات منذ أكثر من 20 عامًا. إن منح الفلسطينيين دولة يُشبه منح تنظيم القاعدة دولة على بُعد ميل من نيويورك بعد أحداث 11 سبتمبر. إنه جنون، ولن نفعل ذلك".

كما وجّه رسالةً إلى القادة: "لن نسمح لكم بفرض دولة فلسطينية علينا لأنكم لا تملكون الشجاعة الكافية للتعامل مع إعلام معادٍ وحشود متعطشة للدماء. أقول هذا نيابةً عن شعب إسرائيل بأسره. في العام الماضي، جرى تصويت في الكنيست على معارضة تطبيق الدولة الفلسطينية. من بين 120 عضوًا في الكنيست، صوّت 99 ضدّ، وأيد 9 فقط. 90%. هذه ليست فئةً هامشية، وليست رئيس وزراء متطرفًا أو متأثرًا بالمتطرفين في حكومته - هذه هي الأغلبية الساحقة من الشعب. هذه هي سياسة شعب إسرائيل. ربما رضخ القادة للضغوط، لكن إسرائيل لم تفعل. لقد فتحت أفعال إسرائيل آفاق السلام".