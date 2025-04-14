"في الخلفية محادثة بين ويتكوف وعراقجي"||تحديد موعد جديد لاستئناف المباحثات بين الولايات المتحدة وايران

من المتوقع أن تستأنف المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران في جولة ثانية في روما يوم السبت المقبل، حسبما أفاد موقع أكسيوس صباح اليوم (الاثنين). وبحسب التقرير فإن إدارة ترامب هي التي اقترحت تغيير مكان المحادثات، التي عقدت السبت الماضي في العاصمة العُمانية مسقط.

تحدث المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بشكل مباشر يوم السبت لمدة 45 دقيقة تقريبًا - وهي مدة أطول مما تم الكشف عنها علنًا، وفقًا لما ذكره مصدر مطلع على الأمر لوكالة أكسيوس. ووصف المصدر تلك المحادثة، وهي الحوار الأعلى مستوى بين البلدين منذ ثماني سنوات، بأنها "موضوعية وجادة وممتازة".

لكن المحادثات بدأت وسط شعور بعدم الثقة. وقال المصدران إن الإيرانيين أثاروا حقيقة انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق السابق مع إيران وأعربوا عن قلقهم من انسحاب الولايات المتحدة منه مرة أخرى. في الوقت نفسه، أبدى الجانب الأميركي شكوكه بشأن نوايا إيران بشأن برنامجها النووي.

ورغم ذلك، قال مسؤولون من الجانبين إنهم يرون طريقا للمضي قدما بعد محادثات يوم السبت، التي استمرت نحو ساعتين. وكانت المحادثات السابقة أجريت بشكل غير مباشر إلى حد كبير، وأعرب الإيرانيون عن شكوكهم بشأن فكرة أن تكون الجولة الثانية من المحادثات بشكل مباشر. وقال مصدر مطلع لوكالة أكسيوس إن ويتكوف التقى ترامب يوم الأحد وأطلعه على المحادثات.

وبحسب التقرير فإن الولايات المتحدة تريد الآن أن تتخذ إيران خطوات في المستقبل القريب بشأن برنامجها النووي. وقال مصدر إن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى تقليص مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، الذي وصل إلى نحو 60%، وهو ما قد يكون كافيا لصنع ست قنابل نووية.

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بالإضافة إلى ذلك، تحدث ويتكوف أيضًا مع العديد من المسؤولين من دول الخليج الذين أعربوا عن دعمهم للمحادثات مع الإيرانيين، وتحدث وزير الخارجية الإيراني عراقجي مع نظرائه من قطر والكويت ومصر وأطلعهم على المحادثات.

وأفاد تقرير في إيران أن عراقجي أجرى اتصالا هاتفيا مساء أمس (الأحد) مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحثا خلاله العلاقات بين البلدين والتطورات الإقليمية والدولية. وخلال الاتصال، عرض وزير الخارجية الإيراني تقدم الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، وأكد عزم إيران على استخدام كل القدرات الدبلوماسية لحل المشاكل. من جانبه رحب رئيس الوزراء القطري بنتائج الجولة الأولى من المفاوضات، وأعرب عن استعداد بلاده لدعم هذه العملية والمساهمة في تقدمها.

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