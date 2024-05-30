إسرائيل: آلاف الأشخاص يشاركون في "مسيرة فخر المثلين" بالقدس بمشاركة أهالي الرهائن

تحت عنوان "ولدت لأكون حرا"، انطلقت بعد ظهر، اليوم الخميس، في القدس، "مسيرة فخر المثليين"الثانية والعشرون، وأقيمت المشيرة هذا العام بشكل أكثر تواضعا، حيث طُلب من المشاركين عدم تشغيل الموسيقى على طول الطريق بمشاركة آلاف الأشخاص والتي يقودها هذا العام أفراد عائلات الرهائن، وهنف المشاركون "الجميع الآن!" ويدعو إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة.

وخلال المسيرة رفعت اصوات تطالب بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن، إحدى المشاركات في العرض هي إيتي، والدة ساغي جولان، ضابط اللوتير الذي قُتل في 8 أكتوبر/تشرين الأول. قالت: "جئت لإحياء ذكراه وقيمه وكل ما أراد القيام به خلال حياته". "طوال سنوات حياته كان يعمل من أجل المجتمع، وأراد على وجه الخصوص مساعدة الشباب المحتاجين. كان يؤمن بالناس، وبكرامة الإنسان، وبالمساواة، وأراد أن تتمتع البلاد بواقع أفضل حيث يقبلون الآخر كما هو. وهذا هو الهدف، أن يعود المختطفون، وأن نحصل على بلد أكثر إصلاحا وأفضل".

وخاطب زعيم المعارضة يائير لابيد الجمهور قبل بدء المسيرة، قائلا إنه جاء ليذكرهم بأن "الحب سينتصر، والأمل سينتصر، والفخر سينتصر". ويتابع "لم تحصل أي جماعة على حقوقها دون قتال، لا النساء ولا السود ولا اليهود ولا المثليون ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية".

وبينما كانت المسيرة تستعد للوصول إلى حديقة الاستقلال، قاطع وزير الأمن القومي، إيتامار بن غفير، المظاهرة وسط صيحات الاستهجان من الجمهور.قائلا إنه "جاء ليرى ما إذا كان النظام العام قد تم الحفاظ عليه".