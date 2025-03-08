اغتصاب سائحة إسرائيلية في الهند ومقتل مرافقها

تعرضت سائحة إسرائيلية تبلغ من العمر 27 عامًا للاغتصاب ومقتل رجل من أوديشا كان جزءًا من المجموعة، بالقرب من بحيرة سنابور في هامبي جنوب الهند، حيث

وقعت الحادثة بينما كان خمسة أشخاص - امرأتان وثلاثة رجال - يراقبون النجوم في المنطقة السياحية في هامبي، وهي أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو. وقال مدير شرطة كوبال رام ل. أراسيدي، إن "المجموعة ضمت سائحًا إسرائيليًا، ومديرًا للإقامة السياحية هنديًا يبلغ من العمر 29 عامًا، وسائحًا أمريكيًا ورجلين هنديين".

وبحسب الشكوى، اقتربت مجموعة من المهاجمين على متن دراجات نارية في البداية من السائحين وطلبوا البنزين وطلبوا مبلغ 100 روبية (حوالي يورو واحد). وأمام رفض الضحايا، لجأ المهاجمون إلى العنف. وقالت الشرطة إن "المرأة (مديرة السكن) ذكرت في شكواها أنه بالإضافة إلى الضرب تعرضت المرأتان للاعتداء الجنسي من قبل المتهم". قام المهاجمون بدفع الرجلين إلى قناة قبل الاعتداء على المرأتين جنسياً. تمكن اثنان من السائحين - دانيال، أمريكي، وبانكاج، من ماهاراشترا - من الفرار. ولسوء الحظ، تم العثور على الشخص الثالث، بيباش من أوديشا، ميتًا بعد الهجوم. تم فتح تحقيق في تهم الابتزاز والسرقة والاغتصاب الجماعي ومحاولة القتل. وقال المفتش أراسيدي إنه تم تشكيل ستة فرق خاصة لتعقب الجناة. وأضاف أنه "تم اتخاذ إجراءات فورية بعد شكوى النساء، والتحقيق جار على قدم وساق". ويتلقى الضحايا حاليا العلاج في مستشفى حكومي.

وتعد هذه الحادثة جزءا من سلسلة من الهجمات الأخيرة على السياح الأجانب في الهند. وفي الشهر الماضي، تعرضت سائحة إسبانية للاغتصاب في ولاية جارخاند بشرق الهند، مما أثار الغضب والنقاش حول سلامة النساء في الهند. وفي الآونة الأخيرة، حُكم على رجل يبلغ من العمر 31 عامًا بالسجن مدى الحياة بتهمة اغتصاب وقتل سائحة إيرلندية تبلغ من العمر 28 عامًا في جوا.