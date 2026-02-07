السعودية ستستثمر ما يعادل ملياري دولار لتحديث مطاري حلب

أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، أن "السعودية ستستثمر 7.5 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل ملياري دولار أمريكي تقريباً، لتطوير مطارين في مدينة حلب السورية". وسيُنفذ المشروع على مراحل، ويهدف إلى تحديث البنية التحتية الجوية التي تضررت بشدة جراء أكثر من عقد من الحرب.

بالنسبة السعودية، تشير هذه الاستثمارات أيضاً إلى رغبة في زيادة نفوذها الاقتصادي في بلاد الشام ولعب دور محوري في إعادة إعمار سوريا، في وقت تحاول فيه البلاد إعادة الاندماج في الديناميكيات الإقليمية والدولية.

وتأتي هذه الاستثمارات في إطار توجه أوسع نحو توثيق العلاقات الاقتصادية بين الرياض ودمشق، والذي تسارع منذ رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا في ديسمبر/كانون الأول المنصرم. وكانت هذه العقوبات قد أعاقت لفترة طويلة الاستثمار الأجنبي وجهود إعادة إعمار البلاد.

ووفقاً للسلطات السعودية، فإن تطوير مطاري حلب من شأنه أن يُسهم في إنعاش حركة النقل الجوي المدني والتجاري، وتسهيل التجارة الإقليمية، ودعم الانتعاش الاقتصادي لشمال سوريا، المنطقة الأكثر تضرراً من الصراع. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أشارت الهيئة السورية للاستثمار إلى أن المملكة العربية السعودية تُعدّ برنامجاً استثمارياً ضخماً في سوريا بمليارات الدولارات. وسيشمل هذا البرنامج دعم إنشاء شركة طيران سورية خاصة جديدة، بالإضافة إلى مشاريع في قطاعات الاتصالات والعقارات والخدمات.