محلل مصري عن "تهجير الغزيين": صمت محمد بن سلمان يثير التساؤلات

صرح محلل مصري طلب عدم الكشف عن هويته لـ I24NEWS إنه في أعقاب تصريحات الأخيرة عن "تهجير الغزيين" امتنعت مصر حتى الآن إعطاء تصريحات للمظاهرات في ميدان التحرير في القاهرة بسبب حساسية الوضع، لكنها ساعدت وشجعت المظاهرات عند معبر رفح.

ووفقا له، فإن سفر السيسي الى الولايات المتحدة بعد أسبوعين هي امتحان هام لقيادة الرئيس المصري، وهو ما دفع المحللين المصريين لطرحهم في الأستوديوهات الخيارات المفتوحة أمام مصر، بما في ذلك استخدام ورقة الضغط لانتهاك اتفاق السلام مع إسرائيل.

ووفقا لهذا المحلل، "مصر فوجئت جدا من سياسة ترامب، لكنها أكثر من ذلك تخشى الصمت المدوي لمحمد بن سلمان ولي العهد السعودي، حيال تصريحات ترامب، صمت يثير تساؤلات حول التنسيق بين الولايات المتحدة والسعودية حول التطبيع وقضية تهجير الغزيين"

وعلى صعيد متصل أفادت مصادر لصحيفة الأخبار اللبنانية أن "القاهرة نقلت رسائل خلال اجتماعات التنسيق العسكري، والذي حذرت فيها إسرائيل بصورة واضحة، بأنها بحال مواصله تواجدها على محور فيلادفيا فإن الأمر سيعتبر خرقا لملاحق اتفاقيات كامب ديفيد وبالتالي لن تكون مصر ملزمة بمواصلة التنسيق مع إسرائيل فيما يتعلق بقواتها على الحدود..."