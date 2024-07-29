توثيق لجريمة مروعة ||نصبوا له كمينا لدى خروجه من المسجد وأردوه قتيلا من مسافة صفر

في نهاية تحقيق معقد أجرته الشرطة الإسرائيلية، سيتم اليوم (الاثنين) تقديم لائحة اتهام ضد خلية اغتيال مكونة من خمسة أفراد متورطين في جريمة قتل نسيم حمزة، بعد إلقاء القبض على المشتبه بهم الرئيسيين الثلاثة من قبل وحدة المستعربين التابعة لشرطة حرس الحدود في شقة سرية قرب جنين.

في نهاية شهر أيار/مايو، حوالي الساعة 21:30، وصل بلاغ إلى مركز الشرطة حول حادث إطلاق نار بالقرب من المسجد في كفر كنا شمال إسرئيل. وخلال الحفل، قُتل المرحوم نسيم حمزة بالرصاص أثناء جلوسه في سيارته. وصلت العديد من قوات شرطة المنطقة الشمالية إلى مكان الحادث - وبدأت العمل في جمع الأدلة والنتائج. وفي نهاية تقييم الوضع - تم إسناد التحقيق إلى وحدة مكافحة الجريمة.

متحدثة الشرطة

في يوم الجريمة - وصل الإخوة الثلاثة الذين كانوا بمثابة فرقة الإغتيال مع اثنين من المتهمين الآخرين، وكانت مهمتهم متابعة الضحية في سيارتين مختلفتين - ونقل المعلومات في الوقت الفعلي عن موقع الضحية إلى الإخوة الثلاثة.

وبعد رصد الضحية ودخوله إلى المسجد، استعدت المجموعة لتنفيذ جريمة القتل، ونصبت له كميناً في مكان قريب، وفور خروجه من المسجد ودخوله إلى سيارته، تم تنفيذ جريمة القتل من مسافة قريبة جدا. وفور وقوع الحادث، فر الأشقاء الثلاثة إلى الشقة التي كانوا مختبئين فيها في أراضي السلطة الفلسطينية، حيث مكثوا فيها حتى يوم اعتقالهم.

بعد نهاية شهر ونصف من التحقيق السري، الذي تم خلاله جمع الأدلة الكافية،، داهمت فرقة المستعربين التابعة لحرس الحدود بداية الشهر الحالي الشقة التي اختبأوا بها في منطقة مدينة جنين. حيث تم القبض على ثلاثة أشقاء مشتبه بهم في جريمة القتل بعد فرارهم من مكان الحادث يوم الجرية، كما تم القبض على اثنين آخرين متورطين في جريمة القتل. وتبين من مواد التحقيق أن خلافاً تجارياً نشب بين المتوفى ووالد الإخوة الثلاثة بسبب فسخ شراكة تجارية، على إثره قرر الأخوة قتل المتوفى.