عضو البرلمان الأوروبي عن اليمين المتطرف سيلين إمارت، تدين حماس والأونروا في البرلمان الأوروبي

ألقت عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الجمهوريين سيلين إامارت، خطابًا رفيع المستوى في البرلمان الأوروبي بشأن الوضع في غزة، واتهمت حماس ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بشكل مباشر بالمسؤولية عن الصراع الحالي.

وفي كلمتها أمام الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي، أشارت سيلين إيمارت أولاً إلى المظاهرات التي يقوم بها سكان غزة الذين، وفقاً لها، "يحتجون من أجل أن يتمكنوا من تقرير مستقبلهم بطريقة ديمقراطية، خالية من نير حماس الإسلامي".

وانتقدت النائبة بشدة المنظمات الفلسطينية التي قالت إنها "فرضت، دون انتخابات منذ عام 2006، احتكارا لتمثيلهم وجعلت الموت خطة للتواصل". واتهمت حماس بشكل خاص باستخدام "المدنيين كدروع بشرية في المدارس والمستشفيات التي تعمل كمراكز استخبارات للإرهاب".

واستهدف تدخل سيلين إيمارت أيضًا وكالة الأونروا، التي تتهمها بالتواطؤ مع حماس. وبحسب النائب في البرلمان الأوروبي، فإن هذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة "مخترقة منذ فترة طويلة من قبل حماس" وتشارك في "تلقين الأطفال أفكارهم من خلال الكتب المدرسية، وتحويل المساعدات الإنسانية، واحتجاز الرهائن".

وفي تصريح قوي، زعمت أن الأونروا "تغطي الأنفاق بدلاً من حفر الآبار" وتتعاون مع أولئك الذين "قتلوا بدم بارد أصغر الرهائن في العالم، أطفال عائلة بيباس".

ردت سيلين إيمارت، النائبة عن حزب الخضر، بحزم على سؤال طرحته، مؤكدة اتهاماتها لحماس، التي قالت إنها تستخدم "المدنيين في غزة كدروع بشرية" و"تقصف المستشفيات والمدارس".واختتمت كلمتها بهجوم شديد على منتقديها: "ليس لدي أي دروس آخذها منك، سيدتي، ولا من مجموعات مثل مجموعتك، التي تعمل بشكل علني تحت ذريعة معاداة الصهيونية".