نتنياهو:"أعدكم بأننا سنحقق كل أهداف الحرب، ولن نتراجع حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، في كلمة تلفزية له"ترامب وبايدن أعطوني الدعم الكامل للعودة للقتال إذا احتجنا لذلك"، وتابع"أعدكم بأننا سنحقق كل أهداف الحرب، بما في ذلك إعادة كل الرهائن"وأضاف"لقد غيرنا وجه الشرق الأوسط".

وأشار نتنياهو إلى أن"الاتفاق يضمن السيطرة على محور فيلادلفي والمنطقة العازلة" وتابع"، وأفاد"نفذنا عمليات ضد حزب الله والحوثيين وحتى داخل إيران"وأضاف"حققنا إنجازات هائلة في الحرب" وذكر"حماس وقّعت على ما كانت ترفضه في الماضي"، وأكد على أن" المعركة لم تنته بعد"،وتعهد نتنياهو بـ"استكمال تنفيذ كافة أهداف الحرب بإعادة الرهائن وتدمير حماس".

وكشف نتنياهو عن تفاصيل استراتيجية مهمة، حيث أعلن أنه "تم حتى الآن إعادة 157 رهينة، منهم 117 على قيد الحياة، ومن المتوقع إعادة 33 رهينة جديدا ضمن الجزء الأول من الاتفاق"، وأكد أن هذه النتيجة هي "في المقام الأول ثمرة شجاعة مقاتلينا".

وأكد رئيس الوزراء على الدعم الكامل من الرئيسين ترامب وبايدن، اللذين ضمنا لإسرائيل القدرة على استئناف الأعمال العدائية إذا لزم الأمر. وقال "إذا كان علينا العودة للقتال فإننا سنفعل ذلك بطرق جديدة وبقوة كبيرة للغاية".

وقال"كانت هناك ثلاثة مبادئ أساسية توجه استراتيجيته: الاحتفاظ بالقدرة على استئناف الحرب، وتعظيم عدد الرهائن الأحياء، والحفاظ على السيطرة الصارمة على المناطق الحدودية، وخاصة ممر فيلادلفيا. وبعيدا عن الاعتبارات الاستراتيجية، دعا الزعيم إلى الوحدة الوطنية، مستذكرا قدرة إسرائيل على الصمود في مواجهة الشدائد".