حصري||شقيقة المتحدث باسم نتنياهو والمتهم بتسريب وثائق سرية: أخي مكث بتحقيات 18 ساعة متواصلة، وفي تحقيقات غطوا عينيه

أجرت تسفيا، شقيقة إيلي فيلدشتاين، المتهم الرئيسي في قضية الوثائق السرية من مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مقابلة حصرية مع مقدمة البرنامج الإخباري الرئيسي في القناة العبرية والذي تقدمة نافيه درومي، وتحدثت في المقابلة عن اللحظات التي أدركت فيها عائلته أنه تم اعتقاله، وكيف مرت عليهم هذه اللحظات، وذكرت أن والديه تم تبليغهم عن اعتقاله بعد يومين من عملية الاعتقال، ونفت خلال المقابلة بأن يكون شقيقها "كان يفكر بالإضرار بأمن الدولة".

وعن اليوم الذي اكتشفت فيه العائلة بأنه نجلها معتقل روت بأنه "شخص يحب المنزل والعائلة. بنفس اليوم الاعتقال أمي اتصلت فيه ولم يجب ويكن متاحا. وكان يظهر "في" واحد في تطبيق الواتس. لم تفهم ما جرى. وبعدها تم تبليغهم بأنهم أخذوه للاعتقال". وشددت تسفيا، بأنهم تلقوا التبليغ عن اعتقاله بعد يومين، حيث لم يعلم والديه القلقين أي شيء عن مصير ابنهم خلال هذه الفترة- وقالت إنه تم التحقيق مع شقيقها 18 ساعة متواصلة، وفي أحد التحقيقات كانت عينيه مغطاة بقناع للعينين.

انتقدت شقيقته طريقة التعامل بشدة قائلة :"حبذا لو تم التعامل مع المغتصبين ومعلمات الروضات العنيفات مثلما تعاملوا معه"، وقالت إن العائلة لا زالت في صدمة كبيرة جراء القضية ، جميعهم لا يخرجون من البيت ولا يذهبون الى العمل. وحول العثور على حبل للشنق في زنزانته، شددت على أنها لا تعتقد بأن شقيقها حاول الانتحار فهو بنظرها رجل "قوي ، لا أعلم ما قاموا به حتى يدفعوه للوصول الى مثل هذه الحالة".