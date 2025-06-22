تقرير: السعودية في حالة تأهب عسكرية قصوى بعد الضربة الأمريكية في ايران

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أفاد مصدران لوكالة رويترز اليوم (الأحد) أن السعودية في حالة تأهب عسكري قصوى عقب الهجوم الأمريكي على إيران. ولم تعقب السعودية على التقرير.

بعد الهجوم الأمريكي على المفاعلات النووية الإيرانية، سجلت حالة تأهب قصوى في القواعد الأمريكية العسكرية في دول الخليج، وكذلك لدى جيوش الإمارات والسعودية والبحرين. تم سحب قوات الدفاع الجوي، وخاصةً بالقرب من منشآت النفط الرئيسية.

من جانبها عقبت المملكة العربية السعودية على إعلان ترامب عن توجيه الضربة العسكرية تجاه ثلاثة مفاعلات نووية إيرانية، وأشارت إلى أنها تتابع بقلق المجريات ، مشيرة الى ما ورد ببيانها السابق بعد الضربات الإسرائيلية المعلن عنها في الـ13 من الشهر الجاري.

جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية وورد فيه: "تتابع المملكة العربية السعودية بقلق بالغ تطورات الأحداث في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة المتمثلة في استهداف المنشآت النووية الإيرانية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.. وإذ تؤكد المملكة على المضامين الواردة في بيانها الصادر بتاريخ 13 / 6 / 2025م التي أكدت فيه إدانتها واستنكارها لانتهاك سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لتعرب عن ضرورة بذل كافة الجهود لضبط النفس والتهدئة وتجنب التصعيد".

وتابعت: "كما تدعو المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود في هذه الظروف بالغة الحساسية للوصول إلى حلٍ سياسي يكفل إنهاء الأزمة بما يؤدي إلى فتح صفحة جديدة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".