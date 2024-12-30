أبو مازن يصعد ضد الفصائل الفلسطينية: يأمر بعملية أمنية في جنين

الصراع في السلطة الفلسطينية: على خلفية الإجراءات المكثفة التي اتخذتها السلطة الفلسطينية في الآونة الأخيرة، أمر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن)، اليوم (الاثنين)، بتنفيذ عملية أمنية في جنين. ويأتي هذا القرار بعد ضبط 20 عبوة ناسفة في قرية بيت فوريك بالقرب من مستوطنة ايتمار من قبل قوات السلطة الفلسطينية. اعترف أحد النشطاء خلال التحقيق بأنه ورفاقه خططوا لسلسلة من العمليات بالقرب من المستوطنات في نابلس ومنطقة الأغوار.

وعبرت مصر عن قلقها إزاء الوضع القابل للانفجار في أراضي السلطة الفلسطينية وقرار أبو مازن باستخدام القوة المفرطة ضد مخيمات اللاجئين في جنين. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تثير المخاوف بشأن احتمال انفجار بشكل عام للوضع في مخيمات اللاجئين في جميع أنحاء الضفة الغربية ضد السلطة الفلسطينية. كما توجه اليه تنظيم فتح بدعوى أنه "يسير ويضرب رأسه في الحائط" ويصر على العمل في جنين بالقوة فقط ويرفض الحوار.

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هذا وغير أبو مازن مؤخرا رئيس الأمن الوطني في جنين وعين أحد الرجال المقربين منه مكانه. بالإضافة إلى ذلك، قام بتعيين عدد من الأشخاص من الحرس الرئاسي في مناصب رئيسية في أجهزة الأمن الفلسطينية. ومن ناحية أخرى، قامت الفصائل الفلسطينية في جنين بتجنيد ما يقرب من مائة مسلح إضافي في صفوفها خلال الأيام الأخيرة على خلفية التحريض المتزايد ضد السلطة الفلسطينية.

ويوضح مراسل i24NEWS باروخ ياديد أن أبو مازن يتصرف لسببين: الأول، أنه يريد استعراض مظهر فرض السيطرة مع دخول رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب إلى السلطة. السبب الثاني – خشيته من حدوث انقلاب داخلي كما حصل في سوريا في السلطة الفلسطينية أيضا.