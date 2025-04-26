(صحفي مستقل يعمل في قناة بي بي سي): "سنحرق اليهود كما فعل هتلر"

تم تسجيل صحفي مستقل يعمل في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أثناء تغطيته للأحداث في غزة وهو يدلي بتصريحات معادية للسامية، قائلا "سوف نحرق اليهود كما فعل هتلر". وبحسب صحيفة "التلغراف"، فقد تم تسجيل كلمات سامر الزعانين خلال تقرير عن القصف في غزة.

كما نشر سامر الزعانين، التي ظهر بانتظام في تقارير هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) منذ بدء الصراع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023 العديد من الرسائل المعادية للسامية على وسائل التواصل الاجتماعي على مر السنين. ومن بينها: "عندما تصبح الأمور معقدة بالنسبة لنا، نطلق النار على اليهود - وهذا يحل كل شيء".

ووصف الصحافي الهجمات ضد المدنيين الإسرائيليين بأنها "أعمال مباركة" ووصف الإرهابيين بأنهم "أبطال" و"شهداء". وفي أعقاب هجوم دهس بالسيارة في القدس في فبراير/شباط من عام 2023، والذي أسفر عن مقتل طفلين يبلغان من العمر 6 و8 سنوات، وعلق سامر الزعانين "سوف يذهبون إلى الجحيم قريبا".

وكان صحفي مستقل آخر يعمل لدى "بي بي سي" العربية متورطًا أيضًا في هذا الجدل بتهمة دعم الإرهاب. بعد إطلاق النار بالقرب من كنيس يهودي في القدس في عام 2023 والذي أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، تمنى هذا الصحفي "النجاح للإرهابيين". وردا على هذه التصريحات، أوضحت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن هؤلاء الصحفيين ليسوا موظفين دائمين، بل هم صحفيون مستقلون يتم استخدام تقاريرهم بسبب القيود المفروضة على وصول الصحفيين الدوليين إلى غزة.

وأكد متحدث باسم الإذاعة: "ليس هناك مكان لمعاداة السامية في برامجنا الإذاعية"، في حين اعترف بأنه لم يكن على علم بأنشطتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتضيف هذه القضية إلى الانتقادات المتزايدة الموجهة إلى قناة (بي بي سي)العربية، التي اتُهمت بالتحيز ضد إسرائيل. تتزايد الدعوات إلى وقف بث التقارير التي يقدمها الصحفيون ذوو الآراء المتطرفة.