تصعيد سيبراني خطير: الشاباك يكشف هجمات إيرانية تستهدف قيادات حكومية

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) وهيئة السايبر الوطنية، اليوم الأربعاء، رصد ارتفاع كبير خلال الأشهر الأخيرة في محاولات منسوبة لجهات استخبارات إيرانية لاختراق حسابات وأجهزة تعود لمسؤولين في الحكومة، والمؤسسة الأمنية، والصناعات الدفاعية، إضافة إلى شخصيات في الإعلام والأوساط الأكاديمية.

وبحسب البيان المشترك، تصاعدت هذه المحاولات بشكل ملحوظ عقب العملية العسكرية الإسرائيلية ضد ايران التي نُفذت خلال الصيف الماضي. وأوضح أن أساليب الهجوم شملت تواصلًا شخصيًا موجّهًا مع الأهداف عبر انتحال صفة شخصيات معروفة، ودعوات لعقد اجتماعات أو تحميل ملفات عبر روابط خبيثة، فضلًا عن رسائل تهدف إلى استدراج الضحايا لتسليم بيانات تسجيل الدخول، خصوصًا كلمات المرور أو رموز التحقق الثنائي لحسابات "غوغل" و"تلغرام" و"واتساب".

وترى الجهات الإسرائيلية أن الهدف من هذه المحاولات هو جمع معلومات يمكن استخدامها في أنشطة وصفتها بـ"الإرهابية" أو لأغراض استخباراتية معادية.

ودعا الشاباك وهيئة السايبر إلى تعزيز إعدادات الحماية في الحسابات الرقمية، وتفعيل المصادقة الثنائية، وتوخي الحذر من الرسائل الواردة من جهات غير معروفة، مع تجنب الضغط على الروابط المشبوهة أو مشاركة أي معلومات شخصية أو رموز تحقق.

وفي سياق متصل، أقرّت جهات إسرائيلية بأن محاولة اختراق نجحت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث تمكن قراصنة إيرانيون من الوصول إلى حسابات تعود لرئيس الحكومة السابق نفتالي بينيت، واستخرجوا قائمة تضم آلاف جهات الاتصال، من بينهم سياسيون ومسؤولون أمنيون ومواطنون. كما ادعى قراصنة إيرانيون لاحقًا اختراق هواتف تعود إلى مسؤولين آخرين في محيط رئاسة الحكومة ووزراء سابقين.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر السيبراني بين إسرائيل وإيران، وسط تحذيرات من استمرار محاولات الاستهداف الرقمي لشخصيات ومؤسسات حساسة.