لماذا بدأ الجيش الأميركي في تسيير طائرات استطلاع مسيّرة فوق قطاع غزة؟

أفاد مسؤولون عسكريون أميركيون وإسرائيليون، اليوم الجمعة، أن "الجيش الأميركي بدأ في استخدام طائرات استطلاع مسيرة فوق قطاع غزة"، وتابعوا"تسيير الجيش الأميركي للطائرات المسيرة فوق غزة يهدف إلى ضمان التزام كل من إسرائيل وحماس باتفاق وقف إطلاق النار"بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية..

وأوضح المسؤولون العسكريون الذين لم تكشف الصحيفة عن هوياتهم، أن "الجيش الأميركي يستخدم الطائرات المسيرة لمراقبة الأنشطة البرية في قطاع غزة، وأن ذلك تم بموافقة إسرائيل". وأضافوا "مسيرات الاستطلاع الأميركية تعمل لدعم مركز التنسيق المدني العسكري الجديد الذي أنشأته القيادة المركزية الأميركية في جنوب إسرائيل لمراقبة وقف إطلاق النار".