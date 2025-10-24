لماذا بدأ الجيش الأميركي في تسيير طائرات استطلاع مسيّرة فوق قطاع غزة؟

مسؤولون عسكريون أميركيون وإسرائيليون:"تسيير الجيش الأميركي للطائرات المسيرة فوق غزة يهدف إلى ضمان التزام كل من إسرائيل وحماس باتفاق وقف إطلاق النار"بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية"

i24NEWS
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
سكان قطاع غزة ينتقلون من منطقة القتال إلى منطقة إنسانية، أرشيف
سكان قطاع غزة ينتقلون من منطقة القتال إلى منطقة إنسانية، أرشيفAli Hassan/Flash90

أفاد مسؤولون عسكريون أميركيون وإسرائيليون، اليوم الجمعة، أن "الجيش الأميركي بدأ في استخدام طائرات استطلاع مسيرة فوق قطاع غزة"، وتابعوا"تسيير الجيش الأميركي للطائرات المسيرة فوق غزة يهدف إلى ضمان التزام كل من إسرائيل وحماس باتفاق وقف إطلاق النار"بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية..

وأوضح المسؤولون العسكريون الذين لم تكشف الصحيفة عن هوياتهم، أن "الجيش الأميركي يستخدم الطائرات المسيرة لمراقبة الأنشطة البرية في قطاع غزة، وأن ذلك تم بموافقة إسرائيل". وأضافوا "مسيرات الاستطلاع الأميركية تعمل لدعم مركز التنسيق المدني العسكري الجديد الذي أنشأته القيادة المركزية الأميركية في جنوب إسرائيل لمراقبة وقف إطلاق النار".

تلقت هذه المقالة 0 تعليق

تعليقات