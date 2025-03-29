نداء مؤثر من ابنة أحد الرهائن القتلى:"أعيدوه باتفاق، وليس بعملية محفوفة بالمخاطر"

بعد أسبوع اتسم بالشائعات حول عملية تهدف إلى استعادة رفات والدها، قالت بار غودار، ابنة الرهينة المتوفى ماني غودار، مساء اليوم السبت، من ساحة الرهائن وسط تل أبيب، "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأتوجه إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير: نحن، عائلة غودار، نطالبكم بعدم إرسال أي جندي ليخاطر بحياته لاستعادة جثمان والدنا. لن نسمح لعائلة أخرى بدخول دائرة الحداد لإعادته. نطالب بعودته وعودة جميع الرهائن الآخرين عبر اتفاق"

في خطابه، وصف بار غودار الزوبعة العاطفية التي عاشها ذلك الأسبوع: "في وقت مبكر من ظهر، الاثنين المنصرم، بدأت الشائعات تنتشر. بدأت بتقارير على تيليغرام عن انتشال الجثة. خفق قلبي على الفور. بعد ذلك بوقت قصير، نُشرت صورة والدي مع تعليق: "تم انتشال جثمان ماني غودار". بدأ جسدي يرتجف، وبدأت أفكاري تتسابق".

ثم تروي زيارة ضابط الاتصال المرافق لهم: "في المساء، اتصل بنا أزاريا، ضابط الاتصال، ليخبرنا أنه قادم لزيارتنا. شعرتُ أنه سيصل ويخبرني أن أبي موجود. لكن ما إن فتح الباب حتى فهمتُ. أبي لم يكن موجودًا". ثم أخبرهم الضابط عن عملية جريئة قام بها جنود شجعان حاولوا خلالها استعادة جثة والده. وأشار إلى أنهم تمكنوا من استخراج ثلاجة تحتوي على أغراض شخصية لوالده من موقع للجهاد الإسلامي، إلا أن العملية لم تكن ناجحة بالكامل.

أشارت بار غودار إلى تباين صارخ بين هذا الضابط وأعلى سلطات البلاد: "نظرتُ إلى هذا الضابط، الذي أمضى 540 يومًا في الخدمة الاحتياطية، والذي ترك زوجته وأطفاله في المنزل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، والذي فقد ابن أخيه في حرب غزة. من تجرأ على الوقوف أمامي وتحمّل مسؤولياته".

وتابعت"لم يسعني إلا أن أفكر في شخص آخر، منذ السابع من أكتوبر، لم يتحمل أي مسؤولية. كم من الأمور كان يمكن أن تكون مختلفة لو تحمل المسؤولية فقط. لو أنه وجّه لنا رسائل توحيدية، لو أنه أدرك أهمية اللحظة، ونحى السياسة جانبًا، وأعاد الجميع إلى ديارهم. لو أنه تجرأ على الذهاب إلى نير عوز أو بئري والنظر في أعيننا".

كما ناشدت بار غودار الجمهور بشأن انتشار الشائعات: "إن الانهيار الذي يحدث بعد موجة من الشائعات التي يتضح أنها كاذبة أمرٌ مفجع. هذه الشائعات تُسبب معاناةً لا داعي لها، والتي كان من الممكن تجنبها بقليل من المسؤولية الشخصية. نرجو منكم أن تكونوا مسؤولين عن المعلومات، على الأقل وفّروا علينا هذه المعاناة".

وأكدت على مكانة عائلتها الفريدة: "نحن عائلة رهينة متوفى. قُتل والدي في 7 أكتوبر/تشرين الأول مع والدتي، ثم نُقلت جثته. لكننا ننتمي أيضًا إلى العائلة الممتدة لعائلات الرهائن. نحزن على كل لحظة كان من الممكن فيها إنقاذ أرواح ولم يُفعل شيء. كل خسارة إضافية فادحة وغير ضرورية".

واختتمت بار غودارد خطابه بمناشدة مباشرة لرئيس الوزراء: "بيبي، تحمّل مسؤوليتك، مثل هذا الضابط، وتوصل إلى اتفاق. اتفاق يوحّد الشعب ويقوّيه. ثمّ - عد إلى منزلك". لا سبيل لإنهاء هذا الوضع اللاإنساني دون اتفاق. أعيدوا الرهائن أحياءً إلى عائلاتهم فورًا. أما من لا يزال من الممكن لمّ شملهم، فمن واجبنا لمّ شملهم! أعيدوا الأحياء إلى رشدهم والأموات إلى دفنهم، الآن!

وتوضح هذه الشهادة المؤثرة مدى المعاناة التي تعيشها الأسر المحاصرة بين الأمل في التوصل إلى اتفاق عالمي والخوف من أن تؤدي العمليات العسكرية المحفوفة بالمخاطر إلى المزيد من الخسائر البشرية.