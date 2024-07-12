وزارة الصحة الإسرائيلية: "​​وفاة 31 شخصا حتى الآن بحمى غرب النيل"

أبلغت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان، مساء اليوم الجمعة، عن "تسجيل 31 حالة وفاة بسبب حمى غرب النيل في إسرائيل حتى الآن" مشيرة إلى أن "نحو 80 في المئة من المصابين لا تظهر عليهم أعراض المرض، في حين أن نحو 20 في المئة من المصابين ستظهر عليهم أعراض متفاوتة الخطورة، بما في ذلك الحمى أو التوعك العام أو الصداع أو آلام الجسم العامة. وتظهر المضاعفات العصبية لدى أقل من 1 في المئة من المصابين".

وأفادت الأنباء أن وزارة الصحة شددت التعليمات للطواقم الطبية ووجهتهم للتأكيد على تشخيص المرض ومراقبته. ومن أجل الحد من التعرض للبعوض، توصي وزارة الصحة باستخدام طارد البعوض والملحقات المناسبة لإبعاد البعوض في غرف المعيشة، وكذلك تشغيل المراوح في مكان الإقامة.

حمى غرب النيل معروفة في إسرائيل منذ سنوات عديدة وتحدث بشكل رئيسي بين شهري يونيو/حزيران ونوفمبر/تشرين الثاني. هذا العام، بدأت الإصابة بالمرض في وقت أبكر من المعتاد، وربما يرجع ذلك إلى التغيرات المناخية في إسرائيل والعالم، حيث قد يؤدي الطقس الرطب في وسط البلاد إلى تكاثر وتطور البعوض في هذه المنطقة. يكون خطر الإصابة بالأمراض بشكل كبير بين البالغين والأشخاص الذين يعانون من كبت المناعة.