كشفت تقارير دولية عن تفاهمات غير معلنة بين الإمارات وإيران تتعلق بالإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة، في خطوة يُنظر إليها باعتبارها جزءاً من ترتيبات إقليمية أوسع تهدف إلى خفض التصعيد وتهيئة الأرضية السياسية لإنهاء الحرب الدائرة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.

وبحسب مصادر نقلت عنها وكالة "رويترز"، فإن أبوظبي وافقت مبدئياً على الإفراج عن ما لا يقل عن 10 مليارات دولار لصالح طهران، بينما تحدثت تقديرات أخرى عن إمكانية وصول المبلغ إلى نحو 20 مليار دولار، وسط معلومات عن تحويل دفعة أولى بقيمة ثلاثة مليارات دولار بالفعل.

نفي إماراتي وتحركات خلف الكواليس

ورغم هذه التقارير، سارعت وزارة الخارجية الإماراتية إلى نفي المعلومات بشكل قاطع، مؤكدة أنه لم يتم الإفراج عن أي أموال إيرانية مجمدة عبر الإمارات، كما نفت تنفيذ أي تحويلات مالية مرتبطة بطهران.

لكن تزامن التسريبات مع الحراك الدبلوماسي المكثف في المنطقة، وخصوصاً مع اقتراب المفاوضات الأميركية الإيرانية من مراحلها النهائية، عزز الانطباع بوجود تفاهمات سياسية وأمنية غير معلنة تجري خلف الكواليس.

وتشير المعطيات إلى أن هذه التفاهمات تأتي ضمن جهود إقليمية لمنع اتساع الحرب وإعادة الاستقرار إلى أسواق الطاقة والممرات البحرية، وعلى رأسها مضيق هرمز الذي يمثل أحد أهم شرايين تجارة النفط العالمية.

تحول لافت في العلاقة بين أبوظبي وطهران

اللافت في التقارير أن الإمارات، التي كانت خلال الأسابيع الماضية هدفاً مباشراً لهجمات إيرانية، تبدو اليوم منخرطة في مسار تفاوضي مع طهران يتجاوز مجرد التهدئة المؤقتة.

ووفق المعلومات المتداولة، فإن آخر هجوم إيراني استهدف الإمارات وقع مطلع مايو الماضي، عندما تعرض ميناء الفجيرة لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، قبل أن تتوقف الهجمات لاحقاً على الأراضي الإماراتية، في وقت استمرت فيه الضربات الإيرانية ضد مواقع في دول خليجية أخرى.

هذا التحول دفع مراقبين إلى اعتبار أن أبوظبي تسعى إلى بناء تفاهم أمني مباشر مع إيران يضمن تحييدها عن أي مواجهة إقليمية واسعة، ويحافظ في الوقت نفسه على مكانة الإمارات كمركز مالي وتجاري مستقر في المنطقة.

أبعاد اقتصادية وأمنية للاتفاق

وتقول المصادر إن التفاهم لا يقتصر على ملف الأموال المجمدة، بل يشمل ترتيبات أوسع لإعادة تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، إضافة إلى آليات تنسيق أمني وتبادل معلومات لمنع تكرار الهجمات.

كما يمنح الاتفاق، وفق التسريبات، مخرجاً سياسياً لجميع الأطراف: فإيران تستطيع تقديم الأموال باعتبارها استعادة لأصولها المجمدة، بينما تؤكد واشنطن أنها لم تقدم أي تمويل مباشر لطهران، في حين تحصل الإمارات على ضمانات أمنية تقلل من مخاطر التصعيد.

وفي هذا السياق، أكد مسؤول إماراتي أن سياسة بلاده تركز على خفض التوترات الإقليمية ودعم الاستقرار، دون التطرق مباشرة إلى ملف الأموال الإيرانية.

دبي تبقى الرئة الاقتصادية لإيران

القضية تكتسب حساسية إضافية بسبب العلاقة المالية العميقة بين إيران والإمارات، إذ تُعد دبي منذ سنوات إحدى أهم القنوات الاقتصادية التي تربط طهران بالاقتصاد العالمي، رغم العقوبات الأميركية المفروضة عليها.

وتحتفظ مصارف وشركات إماراتية بأصول وودائع مرتبطة بإيران، خضع جزء كبير منها للتجميد خلال السنوات الماضية بفعل العقوبات الغربية، ما يجعل أي خطوة للإفراج عن هذه الأموال ذات أبعاد سياسية واقتصادية واسعة.

لقاءات أمنية ومفاوضات متسارعة

ووفق المصادر، بدأت المباحثات بين الطرفين قبل أسابيع، لكنها تسارعت بعد زيارة وفد من الحرس الثوري الإيراني إلى أبوظبي، حيث عقد اجتماعات مع طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني الإماراتي.

كما أعقب تلك الاجتماعات انتقال مسؤولين إماراتيين إلى طهران لاستكمال التفاهمات الفنية المتعلقة بآليات التنفيذ، في مؤشر على أن الاتصالات بين الجانبين تجاوزت مرحلة الرسائل السياسية إلى مناقشة ترتيبات عملية.

وتشير التقديرات إلى أن إيران تحاول بالتوازي التوصل إلى تفاهمات مشابهة مع دول خليجية أخرى، في محاولة لتخفيف الضغوط الاقتصادية والسياسية الناتجة عن الحرب والعقوبات.

اختبار جديد للتوازنات الإقليمية

ويرى محللون أن أي تفاهم مالي وأمني بين الإمارات وإيران يعكس تحولاً تدريجياً في مقاربة بعض دول الخليج تجاه طهران، من سياسة المواجهة المباشرة إلى سياسة إدارة التوتر واحتوائه.

لكن في المقابل، تبقى هذه التفاهمات عرضة للاهتزاز في حال تعثرت المفاوضات الأميركية الإيرانية أو عادت المواجهات العسكرية إلى التصاعد، خصوصاً في ظل استمرار المخاوف من صدامات إقليمية جديدة قد تعيد خلط الأوراق سريعاً.