المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: "قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم لصناعة قنبلة تتزايد بشكل كبير"

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن "الوكالة التابعة للأمم المتحدة ستعلن، في وقت لاحق اليوم الجمعة، أن قدرة إيران على إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60 في المائة القريبة من الدرجة اللازمة لتصنيع الأسلحة تتزايد بشكل كبير"، مشيرا إلى أن"معدل الإنتاج قد يزيد إلى سبعة أو ثمانية أمثال، أو ربما أكث مقارنة مع ما بين خمسة إلى سبعة كيلوغرامات شهرياً قبل ذلك".

وأوضح غروسي، في مقابلة مع وكالة رويترز: "تعلن الوكالة اليوم أن الطاقة الإنتاجية لتخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 60 في المائة تتزايد بشكل كبير"