منع ناشطة إسرائيلية من دخول الكنيست

لم يسمح أعضاء حرس الكنيست اليوم (الاحد)، للناشطة الإسرائيلية عيناف تسنكاوغر، بالدخول إلى البرلمان. وتسنكاوغر (46 عامًا)، والدة أحد المخطوفين، هي من قادة الاحتجاج ضد الحكومة، المُطالب بإتمام صفقة لإطلاق سراح كل المختطفين.

وتوجه أعضاء كنيست من المعارضة إلى نقطة الحراسة في مدخل الكنيست، في محاولة للسماح لها بالدخول.

وجددت تسنكاوغر تحذيرها من صفقة، يتم بموجبها إعادة بعض المختطفين فقط. وقالت في خطاب أمام حشد من المتظاهرين على مدخل الكنيست:" صفقة جزئية مع استئناف الحرب، يعني عقوبة الإعدام للمخطوفين، الذين سيبقون في غزة". وتابعت:" منعي من دخول مجلس الشعب هو عار. هذه إهانة لرمز سلطوي. لكن من يهين الرمز هو ليس نحن: الشعب والمواطنون، بل إنها القيادة الفاشلة، أي الحكومة".

وفي نظام الحكم النيابي الإسرائيلي، فإن الحكومة منبثقة عن غالبية، تُهيمن على البرلمان (الكنيست). وعلّق رئيس المعارضة عضو الكنيست يائير لبيد على الحادثة بالقول:" إنه لم يشعر بالخجل في الكنيست أكثر مما يشعر الآن". وقال للمتظاهرين وهو يهم بالدخول إلى الكنيست:" قبل أن أدخل حاولت الاتصال برئيس الكنيست أمير أوحانا هاتفيًا، فرفض الرد عليّ. إنه يفعل ذلك لأنه يخاف من الحقيقة الموجودة هنا". وينتمي أوحنا إلى حزب الليكود اليميني الحاكم. وأردف لبيد:" عدم تواجدكم وعيناف داخل الكنيست، ونظركم في عيون أعضاء الكنيست، من أجل مساعدتنا بالتحدث إلى أولئك الذين يفهمون ما يحدث، هو عار أخلاقي وعار أبدي على قيادة البرلمان".

وردًا على سؤال وجه له في مستهل جلسة كتلته البرلمانية "يش عتيد" الذي عقد في الكنيست، قال لبيد "من أصدر قرار عدم إدخال تسنكاوغر هو أوحنا". متهما إياه بـ "الكذب" حينما ادعى أن القرار أصدره ضابط الكنيست. وفي جلسة لرئاسة الكنيست، التي تضم ممثلين عن كل الكتل النيابية، طلب كل ممثلي الكتل المعارضة من أوحنا إدخال تسنكاوغر، فكان رده أنه يريد إجراء مشاورات بذلك. واتصل أوحنا لاحقًا بتسنكاوغر، مستدعيًا إياها اليوم الأحد لعقد لقاء معه في مكتبه. وستقام الجلسة غدًا حسب طلبها.