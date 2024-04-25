الجيش الأمريكي يعلن اعتراض صاروخ باليستي و4 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون من اليمن

أفادت القيادة المركزية للجيش الأمريكي (CENTCOM) أن سفينة تابعة لقوات التحالف اعترضت أمس صاروخًا باليستيًا مضادًا للسفن في خليج عدن أطلق من منطقة يمنية يسيطر عليها عملاء إيرانيون وذكرت أيضًا أن الصاروخ أُطلق على ما يبدو على السفينة الأمريكية MV Yorktown، التي كان على متنها طاقم مكون من 22 فردًا 18 أمريكيًا وأربعة يونانيين، ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

بالإضافة إلى ذلك، قالت القيادة المركزية إنها دمرت أمس أربع طائرات مسيرة فوق المناطق التابعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.

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يُذكر أن المتحدث باسم الحوثيين أعلن الأربعاء عن استهداف سفن بصواريخ في خليج عدن: "أطلقنا صواريخ على السفينة الأمريكية ميرسك يوركتاون في خليج عدن، وفي الوقت نفسه هاجمنا بطائرات مسيرة مدمرة أمريكية في خليج عدن، وكذلك سفينة إسرائيلية في المحيط الهندي تسمى MSC VERACRUZ.