عمليات سرية وتغيير قواعد اللعبة: إسرائيل توسّع حربها الخفية ضد حزب الله

كشف تقرير لصحيفة "الأخبار" اللبنانية أن الأسابيع الأخيرة شهدت تحولًا في أسلوب العمل الإسرائيلي داخل الساحة اللبنانية، يتمثل بتعميق نشاط استخباراتي وعملياتي مباشر داخل الأراضي اللبنانية، في إطار استراتيجية تهدف—بحسب التقرير—إلى منع حزب الله من استعادة موقعه كتهديد استراتيجي لإسرائيل.

ووفقًا للصحيفة، فإن إسرائيل غيّرت شكل تحركاتها منذ وقف إطلاق النار الأخير، وباتت تستهدف مستويات مدنية وسياسية وعسكرية مرتبطة بحزب الله، إلى جانب استمرار الضربات على جنوب لبنان. ويصف التقرير ذلك بأنه "طبقة جديدة" من النشاط السري، ضمن خطة طويلة المدى لإضعاف الحزب.

وترى إسرائيل—بحسب ما ورد—أن حزب الله ليس مجرد تنظيم فاعل لبناني، بل جزء من منظومة إقليمية تشمل سوريا وغزة والعراق واليمن، وبالتالي فإن نشاطه يؤثر على سائر الجبهات. ورغم تصريحات الحزب عن إنجازات ميدانية، تقدّر إسرائيل أنه ما يزال يحتفظ بقدرات مؤثرة.

وتتناول الصحيفة تساؤلًا محوريًا حول كيفية سعي إسرائيل إلى استنزاف قدرات حزب الله بشكل يمنعه من إعادة بناء قوته. وتشير تسريبات إلى دراسة خيارات تشمل ضربات دقيقة، عمليات سرية، وربما توغلات داخل الأراضي اللبنانية أو تنفيذ عمليات كوماندوس ضد أهداف محصنة لا يمكن استهدافها من الجو.

كما يتحدث التقرير عن نشاط استخباراتي "مكثف" لإسرائيل داخل لبنان، بمساعدة جهات غربية وعربية، في وقت تزداد فيه أيضًا تحركات أجهزة أمنية أجنبية منسقة مع إسرائيل، ما يثير تساؤلات حول خطوات مرتقبة.

وتحاول إسرائيل—وفق "الأخبار"—إدارة عملياتها الحالية دون الانزلاق إلى حرب شاملة، عبر تركيز الضربات على البنية العسكرية للحزب. لكنها في المقابل ترى أن أي تغيير في موازين القوى، أو تضرر قدرة الحزب على الرد، قد يؤدي إلى "انفجار غير محسوب".

وترجّح الصحيفة أن الضغوط السياسية الأمريكية على بيروت، إلى جانب التوترات الميدانية، قد تدفع المنطقة نحو مواجهة واسعة جديدة، مرجّحة أن قرار الحرب لا يقع بيد حزب الله وحده، بل أيضًا لدى إسرائيل، مع تأثير مباشر للموقف الأمريكي في التصعيد أو التهدئة.