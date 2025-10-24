"تيك توكر" إسرائيلي يتجول في شوارع دمشق ويشعل مواقع التواصل

أثار تيك توكر إسرائيلي ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي بعد تجوله في شوارع العاصمة السورية دمشق، حيث انتقدت التعليقات السماح لحكومة الشرع السماح له بالدخول، في ظل "احتلال إسرائيل مساحة كبيرة جنوب سوريا"

الصحافي من الجولان عطا فرحات قدم تحدث عن الأمر قائلا :" تجول التيكتوكر الإسرائيلي آفي جولدمان في شوارع دمشق، وذلك وفق فيديوهات قام بنشرها، قال في أحدها، أريد أن أعرفكم على شوارع دمشق 2025 وكيف تبدو، وكان وسط مجموعة يوجد بها بعض المتدينين اليهود ، الفيديو الثاني كان عند مدخل باب توما، والقناطر الأثرية هناك، تحدث عن طعم البوظة الدمشقية الشهيرة،…أثارت الفيديوهات ضجة كبيرة في الشارع السوري، حيث اعتبر كثيرون أنه إهانة ..خصوصا أن إسرائيل تحتل حاليا على مناطق جنوب سوريا ، معتبرين إسرائيل دولة محتلة، جميع الردود هاجمت حكومة الشرع للسماح لهم بالدخول"