تقرير: إسرائيل تدرس شن هجوم على إيران خلال الأيام المقبلة دون تنسيق مع أمريكا

أفادت قناة "سي بي إس نيوز" صباح اليوم (الخميس) نقلاً عن عدة مصادر أن مسؤولين أمريكيين أُبلغوا بأن إسرائيل تستعد لشن عملية في إيران. وفي ضوء هذه التقارير، تحدث مبعوث ترامب، ستيف ويتكوف، مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الليلة.

في الوقت نفسه، تستعد الولايات المتحدة لإصدار أمر بإجلاء الموظفين الدبلوماسيين غير الأساسيين من سفارتها في العراق بسبب "مخاطر أمنية". وصرح مسؤول أمريكي بأن وزير الدفاع بيت هيغست وافق على المغادرة الطوعية لأفراد عائلات الجنود الأمريكيين المتمركزين في مناطق معينة من الشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك، تستعد وزارة الخارجية الأمريكية لإصدار أمر بمغادرة الموظفين غير الأساسيين وعائلاتهم من البحرين والكويت. ويستعد البنتاغون لتقديم المساعدة اللازمة لموظفي السفارة في بغداد.

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وأفادت صحيفة واشنطن بوست أن قرار إخلاء السفارات الأمريكية اتُخذ في ضوء تقييم استخباراتي يفيد بأن إسرائيل قد تتخذ إجراءً أحاديًا ضد المنشآت النووية الإيرانية، مما قد يؤدي إلى رد إيراني مباشر ضد أهداف أمريكية.

أفادت قناة NBC صباح اليوم أن إسرائيل تدرس شن هجوم على إيران دون تنسيق مع الولايات المتحدة، وفقًا لخمسة مصادر غربية. ووفقًا للتقرير، ترى إسرائيل أن اقتراب التوصل إلى اتفاق محتمل تهديدٌ لا يُحتمل. وحذر خبراء من أن فرصة شنّ مثل هذا الهجوم قد تتلاشى قريبًا، مع استكمال إيران ترميم أنظمتها الدفاعية.

وهدد وزير الدفاع الإيراني أمس بأن بلاده ستهاجم القواعد الأمريكية في المنطقة إذا فشلت المحادثات النووية. وحذر الوزير من أنه في حال نشوب صراع، سيستهدف الحرس الثوري "جميع القواعد الأمريكية في الدول المضيفة". تناول الرئيس ترامب الوضع، وقال إن الولايات المتحدة "لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية"، لكنه أوضح أن الاتصالات الدبلوماسية مع طهران لا تزال مستمرة.