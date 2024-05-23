نتنياهو: "نحن نعمل باستمرار على الجبهة الشمالية، لدينا خطط مفصلة ومهمة ومفاجئة"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو خلال زيارته القيادة الشمالية: "نحن نعمل باستمرار على الجبهة الشمالية - لدينا خطط مفصلة ومهمة وحتى مفاجئة"وتابع"نحن نعمل طوال الوقت على الجبهة الشمالية. لقد قضينا حتى الآن على المئات من عناصر حزب الله، ولا تزال اليد مثنيّة – حتى اليوم".

وأكد نتنياهو على أنه"تلقيت للتو مراجعة من قائد القيادة الشمالية، وتحدثت أيضًا مع قادة الفرق. لدينا خطط مفصلة ومهمة وحتى مفاجئة"وتابع"ولكنني لا أشارك العدو هذه الخطط التي تهدف إلى تحقيق شيئين: أ - إعادة الأمن إلى الشمال، وثانيا - إعادة السكان سالمين إلى منازلهم. نحن مصممون على تحقيق الأمرين معًا"

وخلال الزيارة، تلقى نتنياهو مراجعة عملياتية من قائد القيادة الشمالية، الجنرال أوري غوردين، حول النشاط الهجومي والدفاعي المكثف في القطاع، كما تحدث نتنياهو مع القيادة العامة وقادة الفرق حول الخطط العملياتية المفصلة في الساحة، واستمع إلى إصرار الفرق على التحرك بقدر ما هو ضروري لإعادة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان.

حضر الزيارة السكرتير العسكري لرئيس الوزراء ر. هاسيجال، وقائد الفرقة 91، وقائد الفرقة 36، وقائد الفرقة 146، وقائد مركز الجبهة الداخلية، وقائد القيادة الشمالية.