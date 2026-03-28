دونالد ترامب يناقش علاقته بمحمد بن سلمان: "من الأفضل أن يكون لطيفًا معي"

القى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابًا صريحًا للغاية حول علاقته بالسعودية في منتدى الاستثمار ذي الأولوية التابع لمؤسسة الاستثمار الدولية في ميامي، وتناول فيه بشكل خاص محادثاته مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووصف ترامب هذه العلاقة بأنها مفيدة للولايات المتحدة. واستذكر لقاءً جمعه بالأمير السعودي، مصرحًا بأن الأخير لم يتوقع أن "يضطر إلى التملق له"، في إشارة إلى توازن قوى يصب في مصلحة واشنطن. وأضاف: "من الأفضل أن يكون لطيفًا معي"، في إشارة إلى محمد بن سلمان.

كما أشار الرئيس الأمريكي إلى تصريحات نُسبت إليه من ولي العهد، الذي ادعى أن الولايات المتحدة، في عهده، انتقلت من دولة متراجعة إلى "أبرز دولة على وجه الأرض". وقدّم ترامب هذه التصريحات كدليل على الاعتراف الدولي بسياساته. وخلال خطابه، عاد ترامب أيضًا إلى الحديث عن علاقته بالملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الذي وصفه بأنه "رجل عظيم"، في إشارة إلى علاقة شخصية وثيقة تربطه بالعائلة المالكة السعودية.

روى ترامب حادثةً أمسك فيها الملك بذراعه ليساعده على الوقوف، معتبرًا ذلك علامةً على الثقة والاحترام. وكعادته، استطرد دونالد ترامب كثيرًا، متنقلًا بين حكايات شخصية وتصريحات عامة حول القيادة والنجاح. وذكر تحديدًا أنه يستمتع بصحبة الأشخاص الأقل نجاحًا، معتقدًا أن ذلك يعزز تصوره الخاص عن النجاح. وتُظهر هذه التصريحات، مرة أخرى، أسلوب تواصل مباشر يركز على إبراز القوة والنفوذ الأمريكي في العلاقات الدولية.