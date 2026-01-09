“الأردن والاتحاد الأوروبي يتفقان على شراكة تاريخية ودعم اقتصادي بقيمة 3 مليارات يورو

عقدت العاصمة الأردنية عمّان، الخميس، القمة الأولى بين الأردن والاتحاد الأوروبي، بحضور الملك عبد الله الثاني، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في قصر الحسينية. القمة تناولت آفاق التعاون الاستراتيجي بين الأردن والاتحاد الأوروبي والمستجدات الإقليمية، في خطوة وصفها الديوان الملكي بأنها “فصل مهم في الشراكة التاريخية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وتعزيز للعلاقات المبنية على الالتزام بالعمل من أجل الاستقرار الإقليمي والازدهار”.

وقال الملك عبد الله الثاني خلال القمة: "القمة اليوم تمثل فرصة لترجمة اتفاقياتنا الاستراتيجية إلى مخرجات ملموسة تخدم شعوبنا ومنطقتينا. الشراكة مع الاتحاد الأوروبي هي عامل أساسي لدعم النمو المستدام، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الابتكار، عبر زيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري." وأضاف: "الأردن سيستمر في دوره الريادي في دعم الاستقرار الإقليمي وخفض التصعيد، والعمل من أجل السلام، بما يشمل دعم جهود إعادة الاستقرار إلى غزة وإيصال المساعدات الإنسانية."

الاجتماع ركز على متابعة تنفيذ اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي وقّعها الأردن والاتحاد الأوروبي في بروكسل يناير 2025، والتي تشمل حزمة مساعدات مالية بقيمة 3 مليارات يورو للفترة 2025-2027. وأكد الملك عبد الله الثاني أن هذه الشراكة "تمثل فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية وتحويلها إلى مشاريع عملية تخدم مصالح شعوبنا".

كما شدد الملك على أهمية حماية حل الدولتين ، قائلاً: "علينا الالتزام بوقف كل الإجراءات التي تقوض فرص السلام، بما في ذلك الاستيطان ومصادرة الأراضي والحصار الاقتصادي، والعمل مع شركائنا لضمان تحقيق استقرار دائم في المنطقة."

القمة بحثت أيضًا سبل تعزيز التعاون في مجالات الأمن والدفاع والتعليم، وأشادت فون دير لاين بالدور الأردني في إيصال المساعدات الإنسانية لغزة، مؤكدة على نية الاتحاد الأوروبي رفع حجم استثماراته في الأردن لتصل إلى 1.4 مليار يورو. من جانبه، وصف كوستا اتفاقية الشراكة مع الأردن بأنها “محورية”، وأكد أن العلاقات الثنائية ستزداد متانة مع استمرار التعاون.

في ختام القمة، أعلن الجانبان عن عقد مؤتمر استثماري أردني-أوروبي في أبريل المقبل، بهدف تحويل الاتفاقيات الاستراتيجية إلى مشاريع ملموسة تخدم شعوب الأردن وأوروبا وتدعم الاستقرار والازدهار الإقليمي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية والأمنية على المدى الطويل.