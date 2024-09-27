ليبرمان: "يجب إنشاء محيط أمني بطول 10 كيلومترات في جنوب لبنان"

قام رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" ووزير الأمن السابق أفيغدور ليبرمان، اليوم الجمعة، بزيارة إلى كفار جلعادي بسبب اشتداد نيران حزب الله اتجاه إسرائيل وعمليات الجيش الإسرائيلي ضد حزب الله في جميع أنحاء لبنان.

وقال ليبرمان "كل القصص التي سمعناها عن وقف إطلاق النار هي مجرد زخارف. لقد عقدنا ثلاث اتفاقيات في الماضي ولم يصمد أي منها أمام اختبار الواقع. ولذلك فإن ما نحتاجه الآن هو إنشاء محيط يبلغ طوله 10 كيلومترات لمنع فعال من وقف إطلاق النار"، وتابع"من يريد أن يرى هذا هنا في كفار جلعادي سيرى 240 ألف دونم من الحقول والغابات محترقة. وهذا يعادل أربعة أضعاف مساحة تل أبيب".

وأكد ليبرمان على أنه "بالإضافة إلى ذلك، يجب هدم جميع القرى اللبنانية الواقعة ضمن هذا النطاق، بما في ذلك العديسة وكفركلا"وأضاف "من الواضح أن المدنيين غير المتورطين لم يبقوا في هذه القرى الذين يراقبون المناطق الشمالية. لذلك ليس لدينا خيار، يجب أن نتصرف كما فعلنا في القنيطرة".

وخلص ليبرمان إلى أن "الخطة المنظمة التي كشف عنها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فيما يتعلق بنوايا قوة الرضوان وحزب الله لاحتلال الجليل، لا يمكن منعها إلا إذا سيطرنا على محيط 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية. يجب علينا استعادة الأمن للسكان". من الشمال.