تقرير: خلافات بين القيادة الإيرانية حول حجم الرد على اغتيال زاهدي

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم أن القيادة الإيرانية في حالة ذهول من عملية اغتيال محمد رضا زاهدي، وإن ايران ترى أن الانتقام "واجب أخلاقي". وأضافت بأن مقتل القيادي الإيراني محمد رضا زاهدي والذي يعتبر المسؤول الإيراني الأكبر الذي يتم اغتياله بعد رئيس البرنامج النووي محسن فخري زادة عام 2020، شكل ضربة قوية للنشاطات العسكرية الإيرانية في الشرق الأوسط.

وأضاف التقرير أنه من الممكن أن تقوم ايران بإطلاق صواريخ باليستية طويلة المدى الى إسرائيل- بصورة مباشرة من ايران. مع ذلك، صرح مسؤولون إيرانيون للصحيفة أنه توجد خلافات بين متخذي القرار حول الرد الذي يجب أن تتخذه ايران.

عدد من المسؤولين الذين يمتلكون طرق تفكير متشددة قالوا في الاجتماع حول الموضوع إنه يجب على ايران أن تهاجم أهدافا داخل إسرائيل عن طريق صواريخ، وأضافوا إنه "أي رد أقل من رد مباشر سيعتبر ضعفا"أما آخرين، أفادت الصحيفة ، رفضوا ذلك وقالوا إن إسرائيل تشجع ايران الدخول الى الحرب ويجب عليهم مواصلة سياسة "الصبر الاستراتيجي"، والانتقام عن طريق المجموعات المسلحة الموالية لها.

وعلى صعيد متصل، نقلت الصحيفة البريطانية "فايننشال تايمز" اليوم تصريحات مسؤول ايراني أكد أن طهران لا تريد صراعا مباشرا مع إسرائيل أو الولايات المتحدة. ومع ذلك أضاف أنه في أعقاب طبيعة الهجوم على القنصلية في دمشق- تمارس عليهم ضغوطات هائلة للرد. وأضاف "الهجوم في دمشق يقول فقط إن إسرائيل تريد جر ايران الى صراع". كما نقلت الصحيفة تصريحات لمسؤولين أمنيين إسرائيليين قالوا إن "الإيرانيين سيحاولون ضرب أهداف إسرائيلية في أوروبا، أمريكا الجنوبية وأماكن أخرى".

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي صرح أن اغتيال القيادي في فيلق قدس محمد رضا زاهدي "لن يبقى بدون رد". أيضا المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي رد والتزم "بالانتقام ضد إسرائيل" وقال إنها "ستندم" على مهاجمة القنصلية الإيرانية في دمشق.