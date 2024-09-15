وفي العراق "غير متحمسين للضيوف الجدد": حماس والحوثيون افتتحوا مكاتب في بغداد

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، اليوم (الأحد)، أن نشطاء من حركتي حماس والحوثيين افتتحوا مكاتب مشتركة في العاصمة العراقية بغداد.

وبحسب التقرير، سمح مسؤولون في الحكومة العراقية للميليشياتين بتأسيس وجود دائم في بغداد بداية الصيف الجاري، بعد سنوات من زيارة ممثليهم للبلاد.

AP Photo/Osamah Abdulrahman

لكن بحسب اثنين من المسؤولين العراقيين الذين تحدثوا لصحيفة نيويورك تايمز، قالوا إنهم "ليسوا متحمسين" لضيوفهم الجدد، لكن ليس لديهم القدرة على منعهم نظرا لارتباط الأحزاب السياسية في البلاد بإيران.

وفي الواقع، في السنوات الأخيرة، دفعت الجمهورية الإسلامية الحكومة العراقية إلى إضفاء الشرعية على الجماعات المسلحة الشيعية في البلاد، وبعضها موالٍ لطهران، حتى تصبح جزءًا من جهاز الأمن العراقي.