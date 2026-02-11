نتنياهو قلق: كم عدد الصواريخ الباليستية التي ستنتجها إيران في السنة القادمة؟

على خلفية رحلة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة للقاءه مع الرئيس دونالد ترامب، وتحذيره من وتيرة إعادة تأهيل الصواريخ الباليستية في إيران بشكل مذهل، أفاد المراسل العسكري للقناة العبرية يانون شالوم يتح مساء اليوم (الثلاثاء) أن نتنياهو سيعرض التقدير الإسرائيلي الجديد: حوالي 1,800-2,000 خلال أسابيع.

في الواقع، عشية "حرب الـ12 يوما ضد ايران"، قدّر عناصر الاستخبارات الإسرائيلية أن إيران تمتلك حوالي 3,000 صاروخ باليستي – وهي تطمح للمزيد. في ذلك الوقت كان التقدير أنه خلال عامين سيصلون إلى 8,000 صاروخ باليستي. حتى نهاية عام 2025 كان من المفترض أن يصلوا إلى 5,000. وهو ما تعتبره إسرائيل خطرا وجوديا حقيقيا. أحد الأسباب لبدء العملية.

في شهر يونيو\حزيران ، أُطلِق نحو 550 صاروخاً، وتمت مهاجمة مخازن صواريخ، ودُمر حوالي 35 مصنعاً، وتم تدمير نحو 50% من منصات الإطلاق، مع العديد منها ما زالت تحمل صواريخ. عند انتهاء العملية، قدّرت أجهزة الاستخبارات من جديد أن إيران لا تزال تحتفظ بحوالي 1,300 صاروخ باليستي.

إذاً ماذا حدث منذ شهر يونيو؟

التقدير: إيران أعادت تأهيل جزء من قدرات الإنتاج وزادت من وتيرة الإنتاج. بينما يتطلب تطوير السلاح النووي سنوات - الصاروخ الباليستي متوفر، رخيص وتقليدي. أي أن إيران ستنتج حوالي 700 صاروخ باليستي في أقل من عام.