السبب الذي يقلق مصر من الحرب بين إسرائيل وطهران

على ضوء الحرب بين إسرائيل وايران، نقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصادر مصرية رفيعة كشفت أن "دوائر القرار في مصر تنظر بقلق بالغ الى تطورات التصعيد بين إسرائيل وايران"، وذلك باعتبار "مواصلة إسرائيل بالنهج العسكري الذي تتبعه من شأنه أن يحدث تحولا استراتيجيا بالغ الخطورة في المنطقة يمس بصورة مباشرة بالأمن القومي المصري ويعزز هيمنة إسرائيل كقوة إقليمية".

المصادر اعتبرت أن التنديدات المصرية بالهجوم الإسرائيلي "غير كافية" في ظل ما وصفته "بالتحول الجوهري في موازين القوى الإقليمية"، والذي "يقتطع من رصيد مصر السياسي ويضعف موقعها التاريخي في المعادلات الأمنية والاستراتيجية في الشرق الأوسط".

ووفقا للمصادر تم تشكيل "خلية أزمة" في مصر تضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية والسياسية والديبلوماسية، والتي بدأت منذ صباح الجمعة اجتماعات متواصلة لتقييم أبعاد التصعيد الإسرائيلي، ومتابعة التحركات العسكرية والديبلوماسية المرتبطة به، وتم بحث سبل التعامل مع التداعيات المحتملة على مصر والمنطقة.

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هذه الخلية تأخذ بعين الاعتبار احتمال توسع رقعة الاشتباك لساحات أخرى في المنطقة ، وتعمل على تجهيز مقترحات لخيارات تحرك ديبلوماسي مرن وفعال، بما يحفظ مصالح مصر، ويمنع تآكل مكانتها في بنية الإقليم.