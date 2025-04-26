صحيفة "تلغراف" تتابع من مستشفى بيلينسون وسط إسرائيل برنامج إعادة تأهيل الرهائن المحررين

تعمل وحدة خاصة في مستشفى بيلينسون وسط إسرائيل، على إعادة دمج الرهائن الإسرائيليين الذين تم تحريرهم مؤخرًا من حماس. حصلت صحيفة "تلغراف" على حق الوصول الحصري إلى هذا المبنى، وهو واحد من أربع وحدات مخصصة لهذه المهمة الدقيقة والمعقدة في إسرائيل.

وأوضحت البروفيسورة نوح إلياكيم راز، أخصائية الأمراض المعدية ورئيسة قسم إعادة تأهيل الرهائن في مركز 47، "بعد إطلاق سراح الرهائن في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2023، قررنا إبقاء خدمتنا جاهزة للرهائن التاليين، لكن لم يتخيل أحد أن الأمر سيستغرق 500 يوم، وكان على فريقه أن يتوقع كل السيناريوهات الطبية المحتملة للأشخاص الذين اختطفوا أثناء المذبحة، ثم تعرضوا للإساءة والتجويع والاحتجاز تحت الأرض لعدة أشهر، كان علينا أن نأخذ في الاعتبار الأمراض التي لم نرها منذ سنوات في البلدان المتقدمة، مثل عواقب سوء التغذية... كانت الاحتمالات لا حصر لها"

ووجد الفريق الطبي نفسه أمام تحديات بعيدة كل البعد عن ممارساته المعتادة. تم تركيب آليات لتخفيف الضوء للعيون التي اعتادت على ظلام الأنفاق. وتم توفير أغطية رقيقة للغاية لتجنب تهيج بشرة الرهائن الهشة. تصف البروفيسورة إلياكيم راز كيف وجدت نفسها في اجتماع متعدد التخصصات لمناقشة وصول مغني إلى الجناح، وتحليل التأثير النفسي الدقيق الذي يمكن أن يحدثه ذلك على المرضى.

وقد مر تسعة رهائن محررين عبر هذه الوحدة منذ الهدنة الثانية في يناير/كانون الثاني، بما في ذلك الجنديات الخمس الشابات: "كارينا أرييف، ودانييلا جلبوع، وليري ألباج، ونعمة ليفي، وأغام بيرغر، بالنسبة للمراقبات العسكريات على وجه الخصوص، ركز جزء كبير من جهود إعادة التأهيل على الرابطة الوثيقة التي كانت قائمة بينهن - ما أسميه "قوة المجموعة"،" كما توضح الأستاذة. في الأيام الأولى من الحرية، قد يكون الإنجاز بسيطًا مثل أخذ رهينة سابق ليشعر بأشعة الشمس على وجهه. وفي وقت لاحق، قد تكون رحلة بالسيارة، على الرغم من أن البعض لا يزال غير قادر على القيادة بنفسه، حيث يجد صوت صفارات الإنذار صادمًا للغاية. ولذلك قام المستشفى بتركيب جهاز محاكاة القيادة في الطابق العلوي.

كانت إحدى المهام الحاسمة بالنسبة للأستاذ هي إجراء تحقيق طبي حقيقي: استجواب كل رهينة محررة بدقة لفهم الإصابات والأمراض التي ربما أصيبوا بها خلال أكثر من 500 يوم من الأسر.

"إنهم يتذكرون كل شيء"، تلاحظ بدهشة. إنه لأمر مدهش - يروون لك كل يوم ما حدث بالضبط، حتى الدقيقة، وعدد مرات تحريكهم. يرون كل شيء أمامهم مباشرةً. وكان الأسرى في غزة مقيدين ومقيدين في حركتهم إلى درجة أن الإصابات الجسدية العديدة لم تظهر إلا عندما بدأوا التحرك بحرية في المستشفى.

ويتذكر البروفيسور إلياكيم راز أن أحد الرهائن كان يفصل طبقات لفة ورق التواليت بعناية لجعلها تدوم لفترة أطول، كما أجبروا على القيام به في غزة. "قد يبدو الأمر وكأنه عبارة مبتذلة، لكنه يجعلك تقدر الحياة أكثر، وكل شيء صغير"، كما تقول. "لقد تعلمت ذلك منهم."

عندما سُئل الأستاذ بسذاجة عما إذا كانت هناك أيام جيدة وأيام سيئة بعد أسابيع قليلة من إطلاق سراحهم، أجاب بصراحة: "إنهم لا يمرون بأيام جيدة الآن. يجب أن يفهم الناس أنهم في مرحلة تعافي، وأنها عملية صعبة للغاية وطويلة جدًا". ويردد الأطباء المخاوف التي أثارتها عائلات الرهائن المحررين الآخرين: فأحباؤهم لا يستطيعون الانخراط بشكل كامل في عملية الشفاء بينما يبقى الأسرى الآخرون في غزة.

إن هذا الواقع المرير يخيم على كل خطوة صغيرة إلى الأمام في هذه الوحدة الخاصة، حيث يستمر العمل بلا كلل، على أمل أن يتمكن الرهائن التسعة والخمسون الذين ما زالوا محتجزين من بدء رحلتهم الطويلة نحو التعافي قريبًا.